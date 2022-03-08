https://tr.sputniknews.com/20220308/zamlara-ragmen-akaryakit-istasyonlari-neden-iflasin-esigine-geldi-1054544870.html
Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?
Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan akaryakıt istasyonu işletmecisi Sinan Kaplaner, benzin ve mazot fiyatlarına son 10 günde 6 kez... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T22:54+0300
2022-03-08T22:54+0300
2022-03-08T23:07+0300
akşam postasi
zam
benzin
mazot
ekonomi
benzin istasyonu
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Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?
Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?
Benzin ve mazot fiyatları 10 günde 6 kez zamlanıp 20 TL’yi aşarken 4 bine yakın benzin istasyonunun kapanmak üzere olduğu iddiasını akaryakıt istasyonu işletmecisi Sinan Kaplaner Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Kaplaner, “Benzin 7 lirayken de 1 lira kazanıyorduk, benzin 20 lirayı geçti yine 1 lira kazanıyoruz. Bu kâr marjları ile geçinebilmek mümkün değil” dedi.İşte Sinan Kaplaner’in açıklamalarından satır başları:‘Kâr marjımız yüzde 3’lere geriledi'‘EPDK yeni karar almalı’
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
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zam, benzin, mazot, ekonomi, benzin istasyonu, аудио
Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?
22:54 08.03.2022 (güncellendi: 23:07 08.03.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan akaryakıt istasyonu işletmecisi Sinan Kaplaner, benzin ve mazot fiyatlarına son 10 günde 6 kez gelen zamlara dikkat çekti. Kaplaner, Benzin 7 lirayken de 1 lira kazanıyorduk, benzin 20 lirayı geçti yine 1 lira kazanıyoruz. Bu kâr marjları ile geçinebilmek mümkün değil” dedi.
Benzin ve mazot fiyatları 10 günde 6 kez zamlanıp 20 TL’yi aşarken 4 bine yakın benzin istasyonunun kapanmak üzere olduğu iddiasını akaryakıt istasyonu işletmecisi Sinan Kaplaner Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Kaplaner, “Benzin 7 lirayken de 1 lira kazanıyorduk, benzin 20 lirayı geçti yine 1 lira kazanıyoruz. Bu kâr marjları ile geçinebilmek mümkün değil” dedi.
İşte Sinan Kaplaner’in açıklamalarından satır başları:
‘Kâr marjımız yüzde 3’lere geriledi'
“Yaklaşık 3-4 bin akaryakıt istasyonu kapandı ve kapanmaya da devam ediyor. 6 ay önce benzin 6-7 lira civarındayken, litre başı 90 kuruş ile 1 lira arasında kâr marjımız vardı. Fiyatlar 20 lirayı geçti biz hâlâ litre başı bir lira civarı kazanıyoruz. Eskiden yüzde 15 kazanıyorsak şu an yüzde 6’lara kadar geriledi. Bu kar marjları sadece bizim değil dağıtım şirketinin de kârı içinde. Bütün giderlerimizi karşıladığımız toplam brüt marjımız yüzde 3-3.5’e gerilemiş oluyor.”
‘EPDK yeni karar almalı’
“EPDK’nın akaryakıt sektöründe belirlediği kar marjları yüzde oranı değil TL üzerinden hesaplanıyor. Yılbaşından bu yana EPDK’dan yeni bir karar bekliyoruz ama EPDK bu konuda sürekli olarak bir çalışma yapıldığını söylüyor ama hala iyileştirme yapılmadı. Akaryakıt istasyonları şu an zarar ediyor. Dayanacak gücü olmaya birçok istasyon kapandı, dayanabilen ise çalışanlarının sayısını azalttı. Akaryakıt sektöründe 25 yıldır çalışıyorum. Böyle bir zaman yaşamadık. Üretim ve tedarik zinciri başta olmak üzere bütün sektörler akaryakıta bağlı çalışıyor. Eğer akaryakıt sektörü durursa hayat durma noktasına gelir.”