Zamlara rağmen akaryakıt istasyonları neden iflasın eşiğine geldi?

“EPDK’nın akaryakıt sektöründe belirlediği kar marjları yüzde oranı değil TL üzerinden hesaplanıyor. Yılbaşından bu yana EPDK’dan yeni bir karar bekliyoruz ama EPDK bu konuda sürekli olarak bir çalışma yapıldığını söylüyor ama hala iyileştirme yapılmadı. Akaryakıt istasyonları şu an zarar ediyor. Dayanacak gücü olmaya birçok istasyon kapandı, dayanabilen ise çalışanlarının sayısını azalttı. Akaryakıt sektöründe 25 yıldır çalışıyorum. Böyle bir zaman yaşamadık. Üretim ve tedarik zinciri başta olmak üzere bütün sektörler akaryakıta bağlı çalışıyor. Eğer akaryakıt sektörü durursa hayat durma noktasına gelir.”