https://tr.sputniknews.com/20220309/bergenin-katili-halis-serbest-film-kozanda-gosterilemez-1054555580.html

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez

Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, sanatçının hayatını konu alan Bergen filminin Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine ilişkin, "Ben kalabalık... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T11:16+0300

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türkiye

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halis serbest

film

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adana

sinema

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Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest, filmin Kozan'da gösterime girmemesi hakkında konuştu.Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.Sanatçının katili, filmi hala izlemediğini söyleyerek, "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Serbest, filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.2 rekor birden kırdıŞarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, gündemdeki yerini koruyor. Film, son olarak ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu. Yapım, 4 Mart'ta izleyicilerle buluşmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220306/kozan-belediye-baskani-bergen-filmi-siddet-iceriyor-yayinlanmayacak-1054466012.html

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