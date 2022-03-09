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Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez
Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez
Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, sanatçının hayatını konu alan Bergen filminin Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine ilişkin, "Ben kalabalık... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bergen
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halis serbest
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Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest, filmin Kozan'da gösterime girmemesi hakkında konuştu.Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.Sanatçının katili, filmi hala izlemediğini söyleyerek, "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Serbest, filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.2 rekor birden kırdıŞarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, gündemdeki yerini koruyor. Film, son olarak ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu. Yapım, 4 Mart'ta izleyicilerle buluşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220306/kozan-belediye-baskani-bergen-filmi-siddet-iceriyor-yayinlanmayacak-1054466012.html
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bergen, katil, halis serbest, film, kozan, adana, sinema

Bergen'in katili Halis Serbest: Film Kozan'da gösterilemez

11:16 09.03.2022 (güncellendi: 12:04 09.03.2022)
© YouTube/CRI TÜRKHalis Serbest
Halis Serbest - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© YouTube/CRI TÜRK
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Şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest, sanatçının hayatını konu alan Bergen filminin Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmemesine ilişkin, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.
Şarkıcı Bergen’e önce kezzap atıp yüzünü yakan, ardından da Bergen'i öldüren Halis Serbest, filmin Kozan'da gösterime girmemesi hakkında konuştu.
Serbest, "Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana Kozan. Olmaz, yakışık olmaz" dedi.
'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşan Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.
Sanatçının katili, filmi hala izlemediğini söyleyerek, "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi.
Serbest, filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

2 rekor birden kırdı

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filmi, gündemdeki yerini koruyor. Film, son olarak ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip oldu. Yapım, 4 Mart'ta izleyicilerle buluşmuştu.
Bergen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
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