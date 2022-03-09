https://tr.sputniknews.com/20220309/bidenin-gonderdigi-heyetle-gorusmesinden-cok-olumlu-soz-eden-madurodan-serbest-birakma-jesti-1054566542.html

Biden'ın gönderdiği heyetle görüşmesinden çok olumlu söz eden Maduro'dan 'serbest bırakma' jesti

Biden'ın gönderdiği heyetle görüşmesinden çok olumlu söz eden Maduro'dan 'serbest bırakma' jesti

Washington'ın 'diktatör' dediği, devirmeye çalıştığı, yaptırım dayattığı Maduro'ya Rus petrolünün ikamesi için heyet yollamasının ardından, Venezüella'da... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T15:18+0300

2022-03-09T15:18+0300

2022-03-09T15:21+0300

dünya

abd

venezüella

joe biden

nicolas maduro

juan guaido

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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna karşı yaptırımların çıtasını Rus petrol ve gazı alımını yasaklamaya yükselten Biden yönetimi, tedarik krizi beklentisiyle enerji fiyatları arşa çıkarken, yönetimlerini 'diktatör' diye nitelediği ve darbe girişimlerinden yaptırımlara dek her türlü baskıyı uyguladığı iki ülkeyle masaya oturmuş vaziyette. İran'la yeni nükleer anlaşma görüşmeleri yürüten Washington'ın cumartesi Venezüella'ya üst düzey bir heyet göndermesinin ardından, Caracas'tan yeni adımlar geldi. ABD heyetinin cumartesi günü Caracas'ı ziyaret edip sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla görüşmesiyle ilgili Reuters haberinde "İlk turda anlaşmaya varılamadı" denilse de, ardından, Maduro hükümeti hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarından 2'sini saldı. Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'li iştiraki Citgo'nun 5'i Venezüella doğumlu ABD vatandaşı olan, biri ABD'de kalıcı oturma izni bulunan 6 yöneticisi, 2017'de yolsuzluk suçlamalarından ağır hapis cezasına çarptırılarak hapse gönderilmişti. Washington'ın mütemadiyen serbest bırakılmalarını istediği 'Citgo 6'lısı'ndan biri olan Gustavo Cardenas ile 2021'de Kolombiya sınırında elinde İHA'yla yakalanan ve terörizmle suçlanan Küba asıllı ABD vatandaşı Alberto Fernandez serbest bırakıldı. 'Citgo 6'lısı'nın diğer 5'i hapiste kalmaya devam ediyor.ABD Başkanı Joe Biden, Cardenas ve Fernandez'in serbest kaldıklarını doğrulayan açıklamasında "Venezüella'da haksız yere tutuklanmışlardı" dedi.Rus petrol tedarikini ikame etme arayışındaki ABD'den uzun yıllardır Caracas'a düzenlenen ilk üst düzey ziyaret, Batılı analistler tarafından ilişkilerde olası dönüm noktası olarak değerlendirildi. Zira Maduro'nun 2018 seçimlerinde zafer ilan etmesinin ardından, dönemin Trump yönetimi, Venezüella'da kıtlık çıkmasına yol açan şekilde petrol ambargosu dahil çok ağır yaptırımlar getirmiş, ABD'nin Caracas Büyükelçiliği'nin faaliyetlerine son vermiş, kendisiyle birlikte 50'den fazla ülkeyi muhalefet lideri Juan Guaido'yu meşru devlet başkanı olarak tanımaya zorlamış, Guaido'yu kullanarak Maduro'ya darbe yapmaya çalışmış, ancak tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayıp yakalanması için 15 milyon dolar ödül koyduğu Maduro, dün televizyonda yaptığı konuşmada, cumartesi günü ABD heyetiyle '2 saat süren saygılı, içten ve diplomatik bir görüşme' yaptıklarını söyledi. "Başkanlık sarayında görüştük. İki güzel bayrak vardı, olması gerektiği gibi ABD ve Venezüella bayrakları birleşmişti" ifadesini kullanan sosyalist lider, "Caracas, dünyaya Ukrayna'da diyalog çağrısı yapıyorsa, davranışlarıyla örnek olmalı" izahatını getirdi. Maduro ABD heyetiyle görüşmenin içeriğini açıklamadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise görüşmede enerji güvenliği konusun da ele alındığını teyit etti. Maduro, ABD ile diplomatik temasın yanısıra Guaido cephesiyle ekimde duran görüşmelerin de 'güçlü şekilde yeniden canlandığını' duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220306/washingtondan-rusyaya-karsi-venezuella-hamlesi-abdli-heyetin-ziyaretinde-anlasma-saglanamadi-1054474410.html

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