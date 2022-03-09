https://tr.sputniknews.com/20220309/bursada-45-milyon-adet-kacak-sigara-ele-gecirildi-piyasa-degeri-2-milyon-750-bin-tl-1054553965.html
Bursa’da 4.5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL
Bursa’da 4.5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, takip edip durdurdukları yem yüklü kamyonda gizlenmiş halde piyasa değeri 2 milyon 750 bin liralık 4.5... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T10:15+0300
2022-03-09T10:15+0300
2022-03-09T10:15+0300
türkiye
bursa
kaçak
kaçakçı
kaçakçılık
sigara
paket
rekor
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana’dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı.KOM ekipleri kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı. Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4.5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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bursa, kaçak, kaçakçı, kaçakçılık, sigara, paket, rekor
Bursa’da 4.5 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi: Piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL
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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, takip edip durdurdukları yem yüklü kamyonda gizlenmiş halde piyasa değeri 2 milyon 750 bin liralık 4.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana’dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı.
KOM ekipleri kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı. Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4.5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.