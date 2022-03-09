https://tr.sputniknews.com/20220309/hulya-kocyigit-arkamdan-iyi-insandi-desinler-isterim-1054549856.html

Hülya Koçyiğit: Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler isterim

Hülya Koçyiğit: Arkamdan ‘iyi insandı’ desinler isterim

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, "Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Arkamdan 'iyi insandı' desinler diye düşünürüm. İyi... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T05:42+0300

2022-03-09T05:42+0300

2022-03-09T05:42+0300

türkiye

hülya koçyiğit

bahçelievler belediyesi

8 mart dünya kadınlar günü

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Bahçelievler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i ilçede ağırladı. Koçyiğit, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.'Kadın olmadan demokrasi olmuyor'İmkân bulan her kadının başarıyı yakaladığını söyleyen Koçyiğit, “Gerçekten de imkan bulabilmiş nice kadınlar göğsümüzü kabartıyor, onlarla iftihar ediyoruz. Girişimci kadınlarımız var onlar ekonomimize önemli katkılarda bulunuyor. Dünyada her 3 kadından 1’i hayatının bir döneminde ne yazık ki şiddete uğruyor. Kadın cinayete kurban gidince yüreklerimiz yanıyor. Evlatlarımız için endişe ediyoruz. Şiddet dünyanın her yerinde var ama bu şiddeti engellemenin bence bir tek yolu var o da her birlikte kararlı olmak. Demokrasi ve eşitlik diyoruz ya kadın olmadan demokrasi olmuyor” dedi.'Popüler olmanın zorluğunu değil de keyfini yaşadım' Mesleğinin zorluklarından bahseden Koçyiğit, “Popüler olmanın zorluğunu değil de onurunu, gururunu keyfini yaşadım. Mesleğim zor gerçekten çok zor. Sadece perdede gördüklerimizle tanımlayamayız onun gerisi var. İyi bir senaryoyla karşılaşmak iyi bir yönetmenin yönetiminde, doğru bir ekibin içerisinde olmak önemli. Yüklendiğimiz karakteri çok iyi özümsemiş, analiz etmiş olmanız lazım. İnsana insanı anlatamaya çalıştığımız için aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.İyi insan olmanın önemine vurgu yapan Koçyiğit, “Bir insan nasıl tanımlanmasını ister? Arkamdan iyi insandı desinler diye düşünürüm. İyi insan olmak, iyi insan olmak için çalışmak demek. İyilik yapmak demek. Bir yetimin başını okşamak, hastaya bir tas çorba götürebilmek veya zaman ayırıp arkadaşının derdini dinleyebilmek en basitinden yapabileceğin ne varsa niyetinin bu olması önemli. İyi insan olmaya çalışıyorum. İnşallah arkamdan da iyi insandı derler” dedi.Bir katılımcı uzun evliliğinin sırrını sorunca Koçyiğit, “Şanslıyım çünkü kadının değerini bilen, saygılı, çalışan kadın olduğum için büyük bir hayranlık ve takdirle değerlendiren bir eşim var. Ailesinden görgülü gelmiş bir kişiydi. Aşkını, sevdasını her dem tazelemesini bilen bir eşim oldu. Ben ona çok şey borçluyum çünkü o bana mutluluğu öğretti” diye konuştu

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hülya koçyiğit, bahçelievler belediyesi, 8 mart dünya kadınlar günü