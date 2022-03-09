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İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kar tedbiri açıklaması: Tüm önlemler uygulamaya alındı
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kar tedbiri açıklaması: Tüm önlemler uygulamaya alındı
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması'... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T21:25+0300
2022-03-09T21:25+0300
türkiye
iga havalimanı işletmesi a.ş
kar yağışı
istanbul
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İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte turuncu alarm verildi. İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla perşembe ve cuma günleri okulları tatil edildiğini duyurdu.İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.
türkiye
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iga havalimanı işletmesi a.ş, kar yağışı, istanbul

İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kar tedbiri açıklaması: Tüm önlemler uygulamaya alındı

21:25 09.03.2022
© AAİGA / İstanbul Havalimanı
İGA / İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul'da yarından itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 'güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması' için karla mücadele kapsamında tüm önlemlerin uygulamaya alındığını açıkladı.
İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor. Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte turuncu alarm verildi. İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla perşembe ve cuma günleri okulları tatil edildiğini duyurdu.
İGA'dan yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da yarın akşamdan itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün itibarıyla kar yağışına yönelik tüm tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik hazırlıkların tamamlandığı İGA İstanbul Havalimanı'nda, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu durumlar haricinde uçak iniş ve kalkışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcuların güvenliği için alınan proaktif önlemler doğrultusunda ulaşımda en ufak bir aksamanın yaşanmaması için hassasiyetle çalışılıyor" denildi.
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