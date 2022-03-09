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İstanbul Bağcılar'da bedava ekmek izdihamı
İstanbul Bağcılar'da bedava ekmek izdihamı
İstanbul Bağcılar'da ücretsiz olarak ekmek almak isteyen vatandaşların izdiham oluşturarak ezilme tehlikesi geçirdikleri görüldü. Görüntüleri paylaşan CHP... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:43+0300
2022-03-09T22:43+0300
ekonomi
istanbul
bağcılar
yoksulluk
ekmek
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul'da çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burası İstanbul Bağcılar… Vatandaşı yiyecek ekmeğe muhtaç ettiniz. Yatacak yeriniz yok!” ifadelerini kullandı.İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde vatandaşların, kamyondan indirilen ekmek kasasına hücum ederek birden fazla ekmek alabilmek için izdiham yarattığı görüntülere yansıdı.Vatandaşın çok sayıda ekmeği kasalardan alarak, yanlarında getirdikleri poşetlere koymaya çalıştıkları, o anlarda ezilme tehlikesi geçirdikleri görüldü. Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
istanbul
bağcılar
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istanbul, bağcılar, yoksulluk, ekmek

İstanbul Bağcılar'da bedava ekmek izdihamı

22:43 09.03.2022
© İHAEkmek, fırın
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA
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İstanbul Bağcılar'da ücretsiz olarak ekmek almak isteyen vatandaşların izdiham oluşturarak ezilme tehlikesi geçirdikleri görüldü. Görüntüleri paylaşan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Vatandaşı yiyecek ekmeğe muhtaç ettiniz. Yatacak yeriniz yok" dedi.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İstanbul'da çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, “Burası İstanbul Bağcılar… Vatandaşı yiyecek ekmeğe muhtaç ettiniz. Yatacak yeriniz yok!” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde vatandaşların, kamyondan indirilen ekmek kasasına hücum ederek birden fazla ekmek alabilmek için izdiham yarattığı görüntülere yansıdı.
Vatandaşın çok sayıda ekmeği kasalardan alarak, yanlarında getirdikleri poşetlere koymaya çalıştıkları, o anlarda ezilme tehlikesi geçirdikleri görüldü. Görüntüler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
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