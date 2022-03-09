https://tr.sputniknews.com/20220309/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-bir-yilda-277-kadin-katledildi-1054549603.html

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Bir yılda 277 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Bir yılda 277 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 'bir yılda 277 kadının öldürüldüğünü, 247 kadının ise şüpheli şekilde öldüğünü' açıkladı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T05:02+0300

2022-03-09T05:02+0300

2022-03-09T05:02+0300

türkiye

kadın cinayetleri

kadın cinayetlerini durduracağız platformu

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart 2021’den 8 Mart 2022 tarihine kadar kayda geçen kadın cinayetlerinin sayısını açıkladı.Platformun sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; bir yılda “277 kadın katledildi”, 247 kadın ise şüpheli şekilde öldü. Platformun paylaşımında, “Sorumluları biliyoruz, öldürülmediğimiz 8 Mart’lara kavuşacağız” denildi

türkiye

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kadın cinayetleri, kadın cinayetlerini durduracağız platformu