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https://tr.sputniknews.com/20220309/kendisinden-ayrilmak-isteyen-nisanlisini-olduren-oktay-hurmet-kadinin-annesini-de-agir-yaraladi--1054580853.html
Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını öldüren Oktay Hürmet, kadının annesini de ağır yaraladı
Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını öldüren Oktay Hürmet, kadının annesini de ağır yaraladı
Bursa'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldürdü. Nişanlısının annesini de bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, otomobille... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T23:35+0300
2022-03-09T23:35+0300
türkiye
bursa
şiddet
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
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Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oktay Hürmet (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Hürmet ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Şüpheli araç, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu Oktay Hürmet’in içinde bulunduğu otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri zanlıyı ve otomobilde bulunan arkadaşı Alican V.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Kazada yaralanan Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican V., Sakarya Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa’ya getirileceği belirtildi. Öte yandan ölen Asya Pınar Üzümcü’nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
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bursa, şiddet, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet

Kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını öldüren Oktay Hürmet, kadının annesini de ağır yaraladı

23:35 09.03.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜ-AW564221Oktay Hürmet
Oktay Hürmet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜ-AW564221
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Bursa'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldürdü. Nişanlısının annesini de bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, otomobille kaçtığı Sakarya’da polis ekipleriyle kovalamaca sonucu kaza yaparak yaralı halde yakalandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oktay Hürmet (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay Hürmet ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Şüpheli araç, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu Oktay Hürmet’in içinde bulunduğu otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri zanlıyı ve otomobilde bulunan arkadaşı Alican V.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Kazada yaralanan Oktay Hürmet ve arkadaşı Alican V., Sakarya Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa’ya getirileceği belirtildi.
Öte yandan ölen Asya Pınar Üzümcü’nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.
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