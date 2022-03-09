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'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası
'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası
Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı alarak MHK'ya ilettiği iddia edildi. Ersin Düzen, konuyla ilgili "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T14:56+0300
2022-03-09T15:56+0300
merkez hakem kurulu (mhk)
mete kalkavan
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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NTV Spor'un aktardığı iddiaya göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?VAR hakemleri
https://tr.sputniknews.com/20220308/tff-hakem-kadrosunu-yeniden-belirledi-cuneyt-cakir-ve-firat-aydinus-gibi-isimler-listeden-cikarildi-1054531447.html
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merkez hakem kurulu (mhk), mete kalkavan, türkiye futbol federasyonu (tff)

'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası

14:56 09.03.2022 (güncellendi: 15:56 09.03.2022)
© AAMete Kalkavan
Mete Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı alarak MHK'ya ilettiği iddia edildi. Ersin Düzen, konuyla ilgili "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış. Bu arada Mete’nin hakemliği bırakma durumu şu an için yok" ifadelerini kullanıldı.
NTV Spor'un aktardığı iddiaya göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.
Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.
Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?

Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

VAR hakemleri

Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin
Hakem, futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
SPOR
TFF hakem kadrosunu yeniden belirledi: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi isimler listeden çıkarıldı
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