https://tr.sputniknews.com/20220309/liste-disi-degildi-mete-kalkavan-hakemligi-birakti-1054565170.html

'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası

'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası

Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı alarak MHK'ya ilettiği iddia edildi. Ersin Düzen, konuyla ilgili "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T14:56+0300

2022-03-09T14:56+0300

2022-03-09T15:56+0300

merkez hakem kurulu (mhk)

mete kalkavan

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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NTV Spor'un aktardığı iddiaya göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?VAR hakemleri

https://tr.sputniknews.com/20220308/tff-hakem-kadrosunu-yeniden-belirledi-cuneyt-cakir-ve-firat-aydinus-gibi-isimler-listeden-cikarildi-1054531447.html

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merkez hakem kurulu (mhk), mete kalkavan, türkiye futbol federasyonu (tff)