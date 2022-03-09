'Mete Kalkavan hakemliği bıraktı' iddiası
14:56 09.03.2022 (güncellendi: 15:56 09.03.2022)
© AAMete Kalkavan
© AA
Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı alarak MHK'ya ilettiği iddia edildi. Ersin Düzen, konuyla ilgili "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış. Bu arada Mete’nin hakemliği bırakma durumu şu an için yok" ifadelerini kullanıldı.
NTV Spor'un aktardığı iddiaya göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.
Hakemliği bıraktığı ifade edilen Mete Kalkavan'ın, sezonun geri kalanında görev yapmayacağı öğrenildi. Ünlü spor sunucusu Ersin Düzen, Riva'da yaşananları sosyal medyadan aktardı.
Ersin Düzen yaptığı paylaşımda, "Mete Kalkavan, MHK'nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek Riva'dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile 'Ben de yokum' diyerek arkasından gitmemiş" ifadelerini kullandı.
Mete Kalkavan, MHK’nin hakemlerle yaptığı toplantıda, sezon sonuna kadar maç almak istemediğini söyleyerek, Riva’dan ayrılmış… Bu duruşa karşılık, 1 tane hakem bile “ben de yokum” diyerek arkasından gitmemiş!!! (Bu arada Mete’nin hakemliği bırakma durumu şu an için yok)— Ersin Düzen (@ersinduzen) March 9, 2022
Ne olmuştu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
VAR hakemleri
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin