'Matematik seferberliğinin' ayrıntıları belli oldu: Müzik ve dansla öğretilecek, atölyeler kurulacak

MEB'in matematiği 'korkulan ders' olmaktan çıkarmak için başlattığı seferberliğin ayrıntıları şekillenmeye başladı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde bugün seferberlik başlatılıyor.Sabah'ın haberine göre, öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak. Matematik hayatla iç içe olacak. "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek. TÜBİTAK ile işbirliği ile yapılacak çalışmalar şöyle:

