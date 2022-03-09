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https://tr.sputniknews.com/20220309/matematik-seferberliginin-ayrintilari-belli-oldu-muzik-ve-dansla-ogretilecek-atolyeler-kurulacak-1054551978.html
'Matematik seferberliğinin' ayrıntıları belli oldu: Müzik ve dansla öğretilecek, atölyeler kurulacak
'Matematik seferberliğinin' ayrıntıları belli oldu: Müzik ve dansla öğretilecek, atölyeler kurulacak
MEB'in matematiği 'korkulan ders' olmaktan çıkarmak için başlattığı seferberliğin ayrıntıları şekillenmeye başladı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T08:58+0300
2022-03-09T08:58+0300
türkiye
matematik
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde bugün seferberlik başlatılıyor.Sabah'ın haberine göre, öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak. Matematik hayatla iç içe olacak. "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek. TÜBİTAK ile işbirliği ile yapılacak çalışmalar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220302/meb-matematik-seferberligi-baslatiyor-1054356115.html
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matematik, meb

'Matematik seferberliğinin' ayrıntıları belli oldu: Müzik ve dansla öğretilecek, atölyeler kurulacak

08:58 09.03.2022
© FlickrMatematik
Matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Flickr
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MEB'in matematiği 'korkulan ders' olmaktan çıkarmak için başlattığı seferberliğin ayrıntıları şekillenmeye başladı. Matematik artık sadece okulda değil, gezici müzelerle, çizgi filmlerle, müzikle ve el sanatlarıyla da öğretilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) birçok öğrencinin en çok zorlandığı ders olan matematikle ilgili yeni bir dönem başlatıyor. İlkokuldan liseye kadar tüm kademlerde matematik dersinin daha çok sevilmesi için ülke genelinde bugün seferberlik başlatılıyor.
Sabah'ın haberine göre, öğrencilerin matematiği daha iyi anlaması için gezici müzelerden çizgi filmlere, teknolojiden el sanatlarına kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak. Matematik hayatla iç içe olacak. "Her an her yerde matematik" sloganıyla dersin eğlenceli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Çocukların matematiksel düşünme becerisi kazanacağı matematik seferberliği için öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla birlikte hareket edilecek.
TÜBİTAK ile işbirliği ile yapılacak çalışmalar şöyle:
Okullarda matematik atölyeleri kurulacak.
Gezici matematik müzesi açılacak.
TRT ile işbirliği yapılarak matematik çizgi filmleri hazırlanacak.
Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki çocukları olan velilerin kullanımı için bir uygulama tasarlanacak.
"Her an her yerde matematik" hedefi için mesleki gelişim toplulukları oluşturulacak.
Bu kapsamda kültürel öğelerin, yerel el sanatlarının içinde matematik işlenecek.
Müzik derslerinde matematik de olacak. Örneğin, fraktal konusu işlenirken müzikle eşleştirme yapılacak, kesirler işlenecek.
Ritim duyusu için matematik, dans ve drama etkinlikleriyle birlikte yapılacak.
Okul-ev çevresinde matematikle bağ kurma çalışmaları yapılacak.
Temel ve orta öğretim için her ay bir "ayın matematik konusu" belirlenecek ve onunla ilgili farklı öğretim yöntemleri belirlenecek.
Öğrencilerin matematik eğitiminde yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri ve çözüm önerileri sunabilecekleri rehber öğretmenler tarafından matematik teşhis toplantıları düzenlenecek.
Matematik tarihinin işleneceği toplantılar yapılacak.
Astronomi takvimine benzer şekilde matematik takvimi hazırlanacak. Takvimdeki sayılarla ilişkili hikâyelerin olduğu, belirli bir tarihte matematikle ilgili bir bilginin yer aldığı bir takvim tasarlanacak.
Matematik - ders - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
TÜRKİYE
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
2 Mart, 10:41
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