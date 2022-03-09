https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-istanbulda-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-11-mart-cuma-gunu-213-seferini-iptal-etti-1054578362.html
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T21:50+0300
2022-03-09T21:50+0300
2022-03-09T22:15+0300
türkiye
thy
iptal
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THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 11 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.
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thy, iptal
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti
21:50 09.03.2022 (güncellendi: 22:15 09.03.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.
THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 11 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.