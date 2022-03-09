https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-istanbulda-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-11-mart-cuma-gunu-213-seferini-iptal-etti-1054578362.html

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T21:50+0300

2022-03-09T21:50+0300

2022-03-09T22:15+0300

türkiye

thy

iptal

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THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 11 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.

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thy, iptal