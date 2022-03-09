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https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-istanbulda-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-11-mart-cuma-gunu-213-seferini-iptal-etti-1054578362.html
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti
THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
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THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 11 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.
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THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü 213 seferini iptal etti

21:50 09.03.2022 (güncellendi: 22:15 09.03.2022)
© AFP 2022THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
THY'nin Kazakistan'dan tahliye seferi gerçekleşti. 167 yolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022
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Türk Hava Yolları, beklenen kar yağışı nedeniyle 11 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan 179, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 34 seferini iptal etti.
THY, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 11 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.
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