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THY ve AnadoluJet'ten 200'den fazla sefer iptali
THY ve AnadoluJet'ten 200'den fazla sefer iptali
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T09:41+0300
2022-03-09T09:41+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
anadolujet
uçak
sefer
iptal
hava
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Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in 10 Mart tarihinde iç ve dış hatlarda toplamda 200'den fazla seferi yapılamayacak.THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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thy, türk hava yolları (thy), anadolujet, uçak, sefer, iptal, hava

THY ve AnadoluJet'ten 200'den fazla sefer iptali

09:41 09.03.2022
© DHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© DHA
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THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in 10 Mart tarihinde iç ve dış hatlarda toplamda 200'den fazla seferi yapılamayacak.
THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yolcularımızın Dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. 10 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır."
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