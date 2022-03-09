https://tr.sputniknews.com/20220309/thy-ve-anadolujetten-200den-fazla-sefer-iptali-1054552882.html

THY ve AnadoluJet'ten 200'den fazla sefer iptali

THY ve AnadoluJet'ten 200'den fazla sefer iptali

THY, İstanbul Havalimanı'ndan 10 Mart'taki 185 seferini, AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 20 iç hat seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T09:41+0300

2022-03-09T09:41+0300

2022-03-09T09:41+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

anadolujet

uçak

sefer

iptal

hava

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Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet'in 10 Mart tarihinde iç ve dış hatlarda toplamda 200'den fazla seferi yapılamayacak.THY'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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thy, türk hava yolları (thy), anadolujet, uçak, sefer, iptal, hava