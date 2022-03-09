https://tr.sputniknews.com/20220309/tusas-milli-muharip-ucak-icin-hazirlanan-yeni-videoyu-paylasti-1054554613.html

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu paylaştı

TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu paylaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni videoyu, “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla”... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T10:44+0300

2022-03-09T10:44+0300

2022-03-09T10:49+0300

savunma

tusaş

türkiye

uçak

hava

hava kuvvetleri

milli muharip uçak (mmu)

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TUSAŞ'ın resmi Twitter hesabından, 'Türkiye’nin beka projesi' olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni bir video paylaşıldı.Paylaşımda “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla” notu yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/milli-muharip-ucak-ilk-kez-asya-pazarinda-sergilenecek-1053859139.html

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tusaş, türkiye, uçak, hava, hava kuvvetleri, milli muharip uçak (mmu)