https://tr.sputniknews.com/20220309/tusas-milli-muharip-ucak-icin-hazirlanan-yeni-videoyu-paylasti-1054554613.html
TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu paylaştı
TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu paylaştı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni videoyu, “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla”... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T10:44+0300
2022-03-09T10:44+0300
2022-03-09T10:49+0300
savunma
tusaş
türkiye
uçak
hava
hava kuvvetleri
milli muharip uçak (mmu)
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TUSAŞ'ın resmi Twitter hesabından, 'Türkiye’nin beka projesi' olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni bir video paylaşıldı.Paylaşımda “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla” notu yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/milli-muharip-ucak-ilk-kez-asya-pazarinda-sergilenecek-1053859139.html
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tusaş, türkiye, uçak, hava, hava kuvvetleri, milli muharip uçak (mmu)
TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için hazırlanan yeni videoyu paylaştı
10:44 09.03.2022 (güncellendi: 10:49 09.03.2022) Abone ol
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni videoyu, “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla” ifadeleri ile paylaştı.
TUSAŞ'ın resmi Twitter hesabından, 'Türkiye’nin beka projesi' olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak (MMU) için hazırlanan yeni bir video paylaşıldı.
Paylaşımda “İstiklal ve istikbal uğrunda gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla” notu yer aldı.