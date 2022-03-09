https://tr.sputniknews.com/20220309/tzob-baskani-bayraktar-cig-sut-fiyati-revize-edilmeli-1054554743.html

TZOB Başkanı Bayraktar: Çiğ süt fiyatı revize edilmeli

TZOB Başkanı Bayraktar: Çiğ süt fiyatı revize edilmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatının revize edilmesini talep etti. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T10:47+0300

2022-03-09T10:47+0300

2022-03-09T10:47+0300

ekonomi

gıda fiyatları

süt

tzob

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

ekonomi

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Bayraktar, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin 29 Kasım 2021'de yaptığı toplantısında aldığı kararla, 8 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini anımsattı.Süt fiyatına gelen artışın yeme gelen zamlar sebebiyle anlamını yitirdiğine dikkat çeken Bayraktar, süt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceğinin altını çizdi. Bayraktar, "Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Fiyatın belirlendiği aralık ayında parite 0,93 iken, ocak ayında 0,94, şubat ayında 0,97, mart ayında ise 0,84 olarak gerçekleşti. Süt üreticileri hala sürdürülemez seviyelerin altında bir pariteyle üretime devam etmek zorunda kalıyor. Mart ayında üreticimizin bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçti. Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor, yani zarar ediyor. Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur, tablo vahimdir" ifadelerini kullandı.Bayraktar, sektörün çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Çiğ süte verilen 20 kuruşluk primin yeterli olmadığına işaret eden Bayraktar, "Çiğ süte verilen destek hem üreticiyi destekleyecek hem de kayıt dışılığa kaymanın önüne geçirecek seviyeye yani en az 60 kuruş seviyelerine çıkarılmalıdır. Desteklemelerin kısa sürede ödenmesi için çalışma yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20191002/cig-sutun-tavsiye-fiyati-23-lira-olarak-belirlendi-1040308952.html

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gıda fiyatları, süt, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), ekonomi