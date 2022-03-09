Türkiye
SON DAKİKA| Hollanda Başbakanı: Rusya'dan petrol ve gaz alımının kesilmesini talep etmem mümkün değil
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220309/yok-duyurdu-istanbulda-universitelere-kar-tatili-1054566955.html
YÖK duyurdu: İstanbul’da üniversitelere kar tatili
YÖK duyurdu: İstanbul’da üniversitelere kar tatili
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:29+0300
2022-03-09T15:29+0300
türkiye
istanbul
kar
kar yağışı
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
tatil
üniversite
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136796_0:80:1600:980_1920x0_80_0_0_5570257c52cc12adc974c85945bc6c71.jpg
YÖK, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” denildi.İstanbul Valiliği de İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220309/istanbulda-okullara-kar-tatili-1054560343.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053136796_94:0:1507:1060_1920x0_80_0_0_946cf5731bed16f8964cb15d8aac1a7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar, kar yağışı, yök, yükseköğretim kurulu (yök), tatil, üniversite, eğitim

YÖK duyurdu: İstanbul’da üniversitelere kar tatili

15:29 09.03.2022
© Fotoğraf : Fatih BelediyesiFatih'ten kar manzaraları
Fatih'ten kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© Fotoğraf : Fatih Belediyesi
Abone olGoogle news
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı.
YÖK, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu.
YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” denildi.
İstanbul Valiliği de İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştı.
Okullara kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da okullara kar tatili
13:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала