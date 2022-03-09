https://tr.sputniknews.com/20220309/yok-duyurdu-istanbulda-universitelere-kar-tatili-1054566955.html

YÖK duyurdu: İstanbul’da üniversitelere kar tatili

YÖK duyurdu: İstanbul’da üniversitelere kar tatili

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olduğunu açıkladı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T15:29+0300

2022-03-09T15:29+0300

2022-03-09T15:29+0300

türkiye

istanbul

kar

kar yağışı

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

tatil

üniversite

eğitim

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YÖK, İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar yükseköğrenime ara verildiğini duyurdu. YÖK tarafından yapılan açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği, il genelindeki üniversite rektörlükleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır. Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz” denildi.İstanbul Valiliği de İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220309/istanbulda-okullara-kar-tatili-1054560343.html

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