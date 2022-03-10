https://tr.sputniknews.com/20220310/bakan-bozdag-hekimlerimiz-de-hakimlerimiz-gibi-korunmali-1054604501.html

Bakan Bozdağ: Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı

Bakan Bozdağ: Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmalı

Bakan Bozdağ, "Anayasamız ve yasalarımız, yaptıkları işler dolayısıyla hakim ve savcılar için ne tür bir teminat öngörüyorsa hekimler, diş hekimleri ve sağlık... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T14:47+0300

2022-03-10T14:47+0300

2022-03-10T14:55+0300

bekir bozdağ

türkiye

doktor

hakim

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Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi'nce Ankara'da bir otelde düzenlenen ‘Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu’na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yargı mensupları, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.Bozdağ, Kovid-19'la mücadelede Bakan Koca ve sağlık çalışanlarının dünyaya örnek olduğunu belirterek, teşekkür etti.‘Şehir hastaneleri artık milletin hastaneleridir’Şehir hastanelerinin ilk yapıldığı dönemde çeşitli tartışmaların yaşandığını anımsatan Bozdağ, gelinen noktada ise bu hastanelerin Kovid-19 salgınında insanların şifa bulduğu yerler olduğunu söyledi.Türkiye'de, "Gelirsek biz şehir hastanelerini kapatacağız" diyen bir zihniyetin bulunduğunu ifade eden Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:Eski dönemde vatandaşların yaşanan bir olay karşısında ambulans bile çağırmadığını, devletin yeterli sayıda ambulansının olmadığını bildiğini belirten Bozdağ, şimdi ise köylere, yurt dışındaki vatandaşları almaya bile ambulans gönderilebildiğine dikkati çekti.Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek ve oradaki haksızlık ve hukuksuzluklara son vermenin çok önemli olduğuna inandığını söyleyen Bozdağ, hekimler ve sağlık çalışanlarının insanların yaşam hakkı ve daha iyi yaşama için büyük görev yaptığını kaydetti.Hekim ve hakimlerin her ikisinin de hizmet ettiği değerlerin herkesin hayatı için son derece anlamlı olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:Sağlık Bakanı Koca ile sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için görüşmeler yaptıklarını belirten Bozdağ, "Sağlık çalışanlarının ben Bakan olarak da emrindeyim, vatandaş Bekir Bozdağ olarak da emrindeyim" dedi.Tazminat davaları konusuSağlık çalışanlarına yönelik tazminat davalarına değinen Bozdağ, tazminat davaları karşısında hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını korumanın çift yönlü faydasının olduğuna inandığını söyledi. Bu yolla hem vatandaşı hem de sağlık çalışanlarını koruyacaklarını kaydeden Bozdağ, böylece vatandaşın şifasını bulmasını hızlandırmayı sağladıklarını belirtti.Sağlık çalışanının tedavide hataya düşme konusunda, tazminatla karşı karşıya kalma riski karşısında tedavide karar vermekte zorlanabileceğini belirten Bozdağ, bu sebeple kalp ve damar cerrahisi gibi alanların diğer alanlara göre daha az tercih edilmeye başlandığını söyledi.Tazminat riskinin hekimleri daha mesleğin başında korku ve baskı altında bıraktığını belirten Bozdağ, tıbbın gerekliliğine uymayan hekimlerin ise tazminatla karşılaşabileceğini kaydetti.Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:‘Merhameti değil adaleti esas almak lazım’Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de değinen Bekir Bozdağ, görevi sağlık dağıtmak olan kişilere şiddeti anlamakta zorluk çektiğini söyledi.Bu konuda hakim ve savcılara büyük görevler düştüğünü belirten Bozdağ, kanun ne olursa olsun kanunun, uygulayıcının kararına kaldığını söyledi. Bozdağ, "Kararları verirken de kadına şiddetle ilgili de söyledim, merhameti değil adaleti esas almak lazım" diye konuştu.Bozdağ, uygulama konusunda hakimlere çok iş düştüğünü belirterek, Yargıtay'ın birkaç içtihadıyla bu konunun yeni bir düzene kavuşabileceğini vurguladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hekimler ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/saglik-calisanlarina-siddette-tutuklu-yargilama-olacak-1054586956.html

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bekir bozdağ, doktor, hakim