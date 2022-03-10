https://tr.sputniknews.com/20220310/bildirici-guntekin-onayin-yayin-ihalesi-konusunda-patronunu-savunmasi-bagimsizligina-golge-dusurdu-1054600255.html
Bildirici: Güntekin Onay'ın yayın ihalesi konusunda patronunu savunması bağımsızlığına gölge düşürdü
Bildirici: Güntekin Onay'ın yayın ihalesi konusunda patronunu savunması bağımsızlığına gölge düşürdü
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, futbol yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için Digitürk... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T13:42+0300
2022-03-10T13:42+0300
2022-03-10T13:46+0300
spor
türkiye
yayın
futbol
digiturk
güntekin onay
faruk bildirici
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Güntekin Onay, yorumcusu değil Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü. Ama o aynı zamanda Hürriyet yazarı! Acaba çatıştığında hangi patronunun çıkarını savunacak?” dedi.Bildirici, Onay’ın söz konusu açıklamasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bir tarafta Digitürk’ün futbol yorumcusu, diğer tarafta ise Hürriyet futbol yazarı. Yayın ihalesi ile ilgili açıklamasında yorumculuk yaptığı Digitürk lehine konuşuyor. Dile getirdikleri kendisinin samimi düşünceleri de olabilir ama arada ‘çıkar ilişkisi’ olduğu için konuşmamalıydı” görüşünü savundu.“Yayın ihalesi gibi bütün futbol kulüplerinin ve Federasyon’un dahil olduğu tartışmalı bir konuda taraf olması, Güntekin Onay’ın futbol yorumlarına da gölge düşürdü. Bir yorumcu olarak bağımsız olmadığını ve tarafsız davranmak gibi bir yükümlülük taşımadığını gösterdi” diyen Bildirici, “İki patronundan biri olan Digitürk’ün sözcülüğünü yapan futbol yazarı/yorumcusunun, diğer patronunun çıkarı söz konusu olduğunda da bağımsız ve tarafsız olması beklenemez” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/tff-yayin-ihalesi-icin-nihai-karar-haftaya-aciklanacak-1054082844.html
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türkiye, yayın, futbol, digiturk, güntekin onay, faruk bildirici, türkiye futbol federasyonu (tff)
Bildirici: Güntekin Onay'ın yayın ihalesi konusunda patronunu savunması bağımsızlığına gölge düşürdü
13:42 10.03.2022 (güncellendi: 13:46 10.03.2022) Abone ol
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, futbol yazarı ve yorumcusu Güntekin Onay’ın Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi için Digitürk ile anlaşma sağlanamadığı şeklindeki duyurusuna karşı yaptığı açıklamayı eleştirdi.
Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Güntekin Onay, yorumcusu değil Digitürk’ün sözcüsü gibi konuştu! Yayın ihalesi konusunda patronunu savunması, bağımsızlığı ve yorumlarına gölge düşürdü. Ama o aynı zamanda Hürriyet yazarı! Acaba çatıştığında hangi patronunun çıkarını savunacak?” dedi.
Bildirici, Onay’ın söz konusu açıklamasını eleştirdiği bugünkü yazısında
, “Bir tarafta Digitürk’ün futbol yorumcusu, diğer tarafta ise Hürriyet futbol yazarı. Yayın ihalesi ile ilgili açıklamasında yorumculuk yaptığı Digitürk lehine konuşuyor. Dile getirdikleri kendisinin samimi düşünceleri de olabilir ama arada ‘çıkar ilişkisi’ olduğu için konuşmamalıydı
” görüşünü savundu.
“Yayın ihalesi gibi bütün futbol kulüplerinin ve Federasyon’un dahil olduğu tartışmalı bir konuda taraf olması, Güntekin Onay’ın futbol yorumlarına da gölge düşürdü. Bir yorumcu olarak bağımsız olmadığını ve tarafsız davranmak gibi bir yükümlülük taşımadığını gösterdi” diyen Bildirici, “İki patronundan biri olan Digitürk’ün sözcülüğünü yapan futbol yazarı/yorumcusunun, diğer patronunun çıkarı söz konusu olduğunda da bağımsız ve tarafsız olması beklenemez” ifadelerini kullandı.