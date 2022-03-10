https://tr.sputniknews.com/20220310/fatih-altayli-ileride-is-bulamayan-pakistanli-ve-afrikali-doktorlara-mahkum-olacagiz-1054596098.html

Fatih Altaylı: İleride, iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız

Fatih Altaylı: İleride, iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "İleride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun" dedi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:28+0300

2022-03-10T12:28+0300

2022-03-10T12:28+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

doktor

hekim

türkiye

fatih altaylı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, doktorlar ile ilgili açıklamaları eleştirdi ve "Hekim olmak için önce 6 yıllık bir eğitimi göze alan, ardından uzmanlık için bir iki yıl daha dirsek çürüten ve iki kez Türkiye’nin en ücra yerlerinde mecburi hizmete giden doktorlar bir yandan şiddete, bir yandan hakarete, bir yandan da haksızlığa mahkum edildikçe gitmek istiyorlar" dedi.Doktorların dertli olduğunu belirterek, "Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” öngörüm, siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi" diye yazdı.Doktorlardan gelen mektuplara yer veren Altaylı, yazısını "Yani anlayacağınız Suriye’den gelenler arasında pek doktor olmadığı için, ileride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun" ifadeleriyle noktaladı.

https://tr.sputniknews.com/20220310/saglik-bakani-koca-bugun-saglikcilarin-size-ihtiyaci-var-hakkimizi-hukukumuzu-lutfen-koruyu-1054592649.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, doktor, hekim, türkiye, fatih altaylı