https://tr.sputniknews.com/20220310/guney-korede-yoon-suk-yeol-devlet-baskani-secildi-1054583519.html

Güney Kore'de Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi

Güney Kore'de Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol kazandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T01:35+0300

2022-03-10T01:35+0300

2022-03-10T01:35+0300

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asya

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Yonhap ajansının haberine göre, bugün sandık başına giden Güney Kore'de, Yoon Suk-yeol oyların yüzde 48.59'unu alarak devlet başkanı seçildi.İktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, parti merkezinde okunan bir bildiriyle yenilgiyi kabul etti ve Yoon'u tebrik etti.Lee, açıklamasında, "Elimden geleni yaptım ama beklentilerinizi karşılayamadım. Tüm sorumluluk bana ait. Yoon Suk-yeol'a tebriklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.Yoon, başkent Seul'ün güneyinde bulunan evinden partinin genel merkezine geçmeden önce destekçilerine teşekkür etti.Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeolÜniversitede öğretmenlik yapan bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Yoon, ekonomiye ilgisi olmasına rağmen babasının teşvikiyle Seul Üniversitesinde hukuk okudu.Eski Güney Kore başsavcısı 61 yaşındaki Yoon, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye yönetimiyle alakalı, Park'ın rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle tutuklanarak hapse atılmasına sebep olan davanın da aralarında olduğu yüksek profilli davaları araştıran bir savcı olarak öne çıktı.Halkın, Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetimine karşı hoşnutsuzluğunun arttığı dönemde, güçlü bir adaya ihtiyaç duyan muhalefetteki Halkın Gücü Partisi için ideal bir aday olan Yoon, geçen yıl mart ayında savcılık görevinden istifa etti.Yoon, kısa süre sonra adaylığını açıklayarak Halkın Gücü Partisine katıldı.Seçim kampanyası boyunca önde gelen adaylardan olan Yoon, Moon yönetiminin hukuk reformlarına itirazları ve uygulamalarını “hukuksuz” olarak nitelemesiyle biliniyor.Yoon'un eşinin iş başvurularında "yalan ifadeler" kullandığı iddiaları da seçim kampanyalarında tartışma konusu oldu.Yeni seçilen devlet başkanının adayı olduğu Halkın Gücü Partisi, seçim kampanyasında, Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığını kaldırmayı vaat etmişti.Eski Başsavcının, bakanlığı lağvetmeye yönelik tutumunu, geçen yıl yapılan bir ankette yüzde 79’u cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını ileri süren genç erkeklerin destekleyebileceği yorumları yapılmıştı.Dış politika deneyimi bulunmayan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyup, Japonya ve Çin ile ilişkileri geliştirip, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor.

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güney kore, seçim, asya