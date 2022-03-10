https://tr.sputniknews.com/20220310/hatayin-samandag-ilcesinde-denizde-hortum-olustu-1054583748.html
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T01:47+0300
2022-03-10T01:47+0300
2022-03-10T02:33+0300
türkiye
hatay
hortum
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İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/fethiyede-denizde-yaklasik-2-dakika-suren-hortum-olustu-1052539335.html
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hatay, hortum
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
01:47 10.03.2022 (güncellendi: 02:33 10.03.2022) Abone ol
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.