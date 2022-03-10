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https://tr.sputniknews.com/20220310/hatayin-samandag-ilcesinde-denizde-hortum-olustu-1054583748.html
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından kayıt altına alındı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/fethiyede-denizde-yaklasik-2-dakika-suren-hortum-olustu-1052539335.html
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hatay, hortum

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu

01:47 10.03.2022 (güncellendi: 02:33 10.03.2022)
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ-AW564230Hatay'da hortum
Hatay'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ-AW564230
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde akşam saatlerine doğru denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
Hatay'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
TÜRKİYE
Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
9 Ocak, 00:30
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