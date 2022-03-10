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Hollanda'da Türk kökenli milletvekilinden AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri
Hollanda'da Türk kökenli milletvekilinden AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri
Hollanda'da Türk kökenli milletvekilli Tunahan Kuzu, Hollanda ve Avrupa'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Kuzu, "Örnek olarak, Ukrayna ve Suriye'den gelen... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T05:17+0300
2022-03-10T05:17+0300
dünya
hollanda
ukrayna krizi
göçmen krizi
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Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekili Kuzu, Hollanda Parlamentosunda yapılan Göçmenler ve Sığınmacılar Politikası toplantısında konuşma yaptı.Kuzu, Rusya-Ukrayna savaşında geçen iki haftada ülkelerini terk etmek zorunda kalan sivillere kapılarını açan Hollanda ve Avrupa Birliğinin (AB), Orta Doğu ve Afrika'dan gelen sığınmacılara farklı politika izlemesini eleştirdi.Ukrayna'dan gelen sığınmacılar için her şeyin bir anda sorunsuz bir şekilde düzenlendiğini ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için katı bir politikanın izlenmesinin açıklanamaz bir durum olduğunu belirten Kuzu, "Acaba bir çifte standart mı var, merak ediyorum." dedi.Hollanda'da son 20 yılda daha fazla sığınmacının ülkeye alınamayacağının mücadelesi verildiğine ve ülkenin dolaylı yönlerden dolu olduğunun savunulduğuna dikkati çeken Kuzu, şunları kaydetti:"Çok merak ediyorum, bu insanlar yeterince beyaz olmadığı, yeterince Hristiyan ya da yeterince Avrupalı ​​olmadığı için mi bu uygulamaya maruz kaldı. Şunu da eklemek isterim ki, keşke Uygurlara soykırım yapılırken Çinli zalime karşı aynı kararlılık olsaydı. Keşke Myanmar'da Rohingyalar katledilirken aynı birlik olsaydı. Apartheid devleti olan İsrail, Filistinlilere baskı uygularken aynı sertlik gösterilseydi"Kuzu, "Örnek olarak, Ukrayna ve Suriye'den gelen sığınmacılar arasında ayrım yapmaya devam ettiğimiz sürece, tüm değerlerimizi çöpe atabiliriz" diye konuştu.
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hollanda, ukrayna krizi, göçmen krizi

Hollanda'da Türk kökenli milletvekilinden AB'nin sığınmacı politikasına eleştiri

05:17 10.03.2022
© FlickrTunahan Kuzu
Tunahan Kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© Flickr
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Hollanda'da Türk kökenli milletvekilli Tunahan Kuzu, Hollanda ve Avrupa'nın sığınmacı politikasını eleştirdi. Kuzu, "Örnek olarak, Ukrayna ve Suriye'den gelen sığınmacılar arasında ayrım yapmaya devam ettiğimiz sürece, tüm değerlerimizi çöpe atabiliriz" diye konuştu.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekili Kuzu, Hollanda Parlamentosunda yapılan Göçmenler ve Sığınmacılar Politikası toplantısında konuşma yaptı.
Kuzu, Rusya-Ukrayna savaşında geçen iki haftada ülkelerini terk etmek zorunda kalan sivillere kapılarını açan Hollanda ve Avrupa Birliğinin (AB), Orta Doğu ve Afrika'dan gelen sığınmacılara farklı politika izlemesini eleştirdi.
Ukrayna'dan gelen sığınmacılar için her şeyin bir anda sorunsuz bir şekilde düzenlendiğini ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar için katı bir politikanın izlenmesinin açıklanamaz bir durum olduğunu belirten Kuzu, "Acaba bir çifte standart mı var, merak ediyorum." dedi.
Hollanda'da son 20 yılda daha fazla sığınmacının ülkeye alınamayacağının mücadelesi verildiğine ve ülkenin dolaylı yönlerden dolu olduğunun savunulduğuna dikkati çeken Kuzu, şunları kaydetti:
ok merak ediyorum, bu insanlar yeterince beyaz olmadığı, yeterince Hristiyan ya da yeterince Avrupalı ​​olmadığı için mi bu uygulamaya maruz kaldı. Şunu da eklemek isterim ki, keşke Uygurlara soykırım yapılırken Çinli zalime karşı aynı kararlılık olsaydı. Keşke Myanmar'da Rohingyalar katledilirken aynı birlik olsaydı. Apartheid devleti olan İsrail, Filistinlilere baskı uygularken aynı sertlik gösterilseydi"
Kuzu, "Örnek olarak, Ukrayna ve Suriye'den gelen sığınmacılar arasında ayrım yapmaya devam ettiğimiz sürece, tüm değerlerimizi çöpe atabiliriz" diye konuştu.
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