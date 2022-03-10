https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-beklenen-kar-basladi-1054587280.html

İstanbul'da beklenen kar başladı

İstanbul'da beklenen kar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T08:09+0300

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Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'ün yanı sıra Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar belli aralıklarla etkisini gösteriyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen tır ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu.Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınAFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı. Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı.

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