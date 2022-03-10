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İstanbul'da beklenen kar başladı
İstanbul'da beklenen kar başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
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Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'ün yanı sıra Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar belli aralıklarla etkisini gösteriyor. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen tır ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu.Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınAFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı. Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı.
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İstanbul'da beklenen kar başladı

08:09 10.03.2022 (güncellendi: 09:01 10.03.2022)
© İHA / SÜMEYYE İNAL İstanbul - kar
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© İHA / SÜMEYYE İNAL
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde başladı.
Kar yağışı erken saatlerde Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olmaya başladı. Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'ün yanı sıra Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar belli aralıklarla etkisini gösteriyor.
Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı tedbirlerle ilgili olarak kente giriş yapmak isteyen tır ve kamyonlar da polis tarafından tek tek durduruldu.
Silivri'de durdurulan ağır tonajlı araçlar, parklara yönlendirildi.

AFAD uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı. Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu vurgulandı.
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