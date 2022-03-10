https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-elektrigi-kesildi-1054596518.html

Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi

Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi

Ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:38+0300

2022-03-10T12:38+0300

2022-03-10T12:38+0300

ekonomi

istanbul

moda sahnesi

elektrik

elektrik kesintisi

fatura

elektrik faturası

ekonomik kriz

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İstanbul'da bulunan Moda Sahnesi'ne, Ocak ayında 20 bin TL, Şubat ayında ise 19 bin 270 TL elektrik faturası geldi. Sahne, fahiş zamlar yapılan elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini açıkladı.Faturaların ödenmemesi üzerine tiyatroya, ihtar da çekildi.Moda Sahnesi’nin bugün ise elektriği kesildi. Sosyal medya hesabından elektriğin kesildiği anların videosunu paylaşan Moda Sahnesi yetkilileri, "Elektriğimizi kestiler" dedi.7 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktıModa Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/moda-sahnesine-ikinci-ihtar-elektrigi-kesecekler-oyunlar-karanlikta-oynanacak-1054007295.html

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istanbul, moda sahnesi, elektrik, elektrik kesintisi, fatura, elektrik faturası, ekonomik kriz