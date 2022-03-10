https://tr.sputniknews.com/20220310/moda-sahnesinin-elektrigi-kesildi-1054596518.html
Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi
Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi
Ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T12:38+0300
2022-03-10T12:38+0300
2022-03-10T12:38+0300
ekonomi
istanbul
moda sahnesi
elektrik
elektrik kesintisi
fatura
elektrik faturası
ekonomik kriz
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İstanbul'da bulunan Moda Sahnesi'ne, Ocak ayında 20 bin TL, Şubat ayında ise 19 bin 270 TL elektrik faturası geldi. Sahne, fahiş zamlar yapılan elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini açıkladı.Faturaların ödenmemesi üzerine tiyatroya, ihtar da çekildi.Moda Sahnesi’nin bugün ise elektriği kesildi. Sosyal medya hesabından elektriğin kesildiği anların videosunu paylaşan Moda Sahnesi yetkilileri, "Elektriğimizi kestiler" dedi.7 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktıModa Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/moda-sahnesine-ikinci-ihtar-elektrigi-kesecekler-oyunlar-karanlikta-oynanacak-1054007295.html
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istanbul, moda sahnesi, elektrik, elektrik kesintisi, fatura, elektrik faturası, ekonomik kriz
Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi
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Ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi.
İstanbul'da bulunan Moda Sahnesi'ne, Ocak ayında 20 bin TL, Şubat ayında ise 19 bin 270 TL elektrik faturası geldi. Sahne, fahiş zamlar yapılan elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini açıkladı.
Faturaların ödenmemesi üzerine tiyatroya, ihtar da çekildi.
Moda Sahnesi’nin bugün ise elektriği kesildi. Sosyal medya hesabından elektriğin kesildiği anların videosunu paylaşan Moda Sahnesi yetkilileri, "Elektriğimizi kestiler" dedi.
7 bin TL’den 20 bin TL’ye çıktı
Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı.