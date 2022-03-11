https://tr.sputniknews.com/20220311/alman-milletvekili-laschet-kuzey-akim-2yi-iptal-karari-catismayi-durdurmaya-yardimci-olmayacak-1054638706.html

Alman milletvekili Laschet: Kuzey Akım-2'yi iptal kararı çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacak

Alman milletvekili Laschet: Kuzey Akım-2'yi iptal kararı çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacak

Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet, Almanya’nın Kuzey Akım-2 projesini iptal etmesini “Bu sadece doğalgaz tedarik kaynaklarımızı... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T13:38+0300

2022-03-11T13:38+0300

2022-03-11T13:38+0300

görüş

armin laschet

antalya diplomasi forumu

almanya

rusya

ukrayna

doğalgaz

kuzey akım 2

alman federal meclisi (bundestag)

nato

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Önemli diplomatik girişimlerin Türkiye ev sahipliğinde yürütüldüğü Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor. Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının ilk kez burada Antalya’da müzakere gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Görüşmeler sonuç vermese de Türkiye’nin bölge barışı için inisiyatif alması iyi oldu” dedi.Türkiye-Almanya ilişkilerini de değerlendiren Laschet, “Geleneksel olarak Türkiye ile Almanya arasındaki çok iyi ilişkiler var. Geçmiş yıllarda çeşitli anlaşmazlıklar olsa da Türkiye’nin dış politikasının değiştiğini görüyorum aynı zamanda yeni bir Alman hükümeti var ve bence bu Türkiye ile Almanya arasında daha iyi ilişkiler ve yeniden başlamak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.‘Uçuşa yasak bölge, Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabilir’“Türkiye bir NATO üyesi olsa da Rusya ile ve bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri var. Bu açıdan Türkiye'nin barışçıl bir rol oynamasını, Almanya ile ilişkiler de geçtiğimiz yıllardan daha iyi olmasını diliyorum” diye devam eden Laschet, Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafa yönelik ise şunları söyledi:‘Kuzey Akım-2’nin geleceği için Rusya’nın politikasını değiştirmesi ve yeniden konuşmamız gerekiyor’

almanya

rusya

ukrayna

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2022

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armin laschet, antalya diplomasi forumu, almanya, rusya, ukrayna, doğalgaz, kuzey akım 2, alman federal meclisi (bundestag), nato, uçuşa yasak bölge