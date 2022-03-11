https://tr.sputniknews.com/20220311/alman-milletvekili-laschet-kuzey-akim-2yi-iptal-karari-catismayi-durdurmaya-yardimci-olmayacak-1054638706.html
Alman milletvekili Laschet: Kuzey Akım-2'yi iptal kararı çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacak
Alman milletvekili Laschet: Kuzey Akım-2'yi iptal kararı çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacak
Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet, Almanya’nın Kuzey Akım-2 projesini iptal etmesini “Bu sadece doğalgaz tedarik kaynaklarımızı... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T13:38+0300
2022-03-11T13:38+0300
2022-03-11T13:38+0300
görüş
armin laschet
antalya diplomasi forumu
almanya
rusya
ukrayna
doğalgaz
kuzey akım 2
alman federal meclisi (bundestag)
nato
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Önemli diplomatik girişimlerin Türkiye ev sahipliğinde yürütüldüğü Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor. Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının ilk kez burada Antalya’da müzakere gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Görüşmeler sonuç vermese de Türkiye’nin bölge barışı için inisiyatif alması iyi oldu” dedi.Türkiye-Almanya ilişkilerini de değerlendiren Laschet, “Geleneksel olarak Türkiye ile Almanya arasındaki çok iyi ilişkiler var. Geçmiş yıllarda çeşitli anlaşmazlıklar olsa da Türkiye’nin dış politikasının değiştiğini görüyorum aynı zamanda yeni bir Alman hükümeti var ve bence bu Türkiye ile Almanya arasında daha iyi ilişkiler ve yeniden başlamak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.‘Uçuşa yasak bölge, Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabilir’“Türkiye bir NATO üyesi olsa da Rusya ile ve bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri var. Bu açıdan Türkiye'nin barışçıl bir rol oynamasını, Almanya ile ilişkiler de geçtiğimiz yıllardan daha iyi olmasını diliyorum” diye devam eden Laschet, Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafa yönelik ise şunları söyledi:‘Kuzey Akım-2’nin geleceği için Rusya’nın politikasını değiştirmesi ve yeniden konuşmamız gerekiyor’
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Maksim Durnev
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armin laschet, antalya diplomasi forumu, almanya, rusya, ukrayna, doğalgaz, kuzey akım 2, alman federal meclisi (bundestag), nato, uçuşa yasak bölge
Alman milletvekili Laschet: Kuzey Akım-2'yi iptal kararı çatışmayı durdurmaya yardımcı olmayacak
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Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet, Almanya’nın Kuzey Akım-2 projesini iptal etmesini “Bu sadece doğalgaz tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmek için bir sembol oldu” diyerek yorumladı. Laschet, Kuzey Akım-2’nin geleceğine yeniden değerlendirmek için ise Rusya’nın politikasını değiştirmesi gerektiğini ifade etti.
Önemli diplomatik girişimlerin Türkiye ev sahipliğinde yürütüldüğü Antalya Diplomasi Forumu devam ediyor. Alman Federal Meclisi (Bundestag) Üyesi Armin Laschet de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının ilk kez burada Antalya’da müzakere gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Görüşmeler sonuç vermese de Türkiye’nin bölge barışı için inisiyatif alması iyi oldu” dedi.
Türkiye-Almanya ilişkilerini de değerlendiren Laschet, “Geleneksel olarak Türkiye ile Almanya arasındaki çok iyi ilişkiler var. Geçmiş yıllarda çeşitli anlaşmazlıklar olsa da Türkiye’nin dış politikasının değiştiğini görüyorum aynı zamanda yeni bir Alman hükümeti var ve bence bu Türkiye ile Almanya arasında daha iyi ilişkiler ve yeniden başlamak için bir fırsat” ifadelerini kullandı.
‘Uçuşa yasak bölge, Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabilir’
“Türkiye bir NATO üyesi olsa da Rusya ile ve bölge ülkeleri ile iyi ilişkileri var. Bu açıdan Türkiye'nin barışçıl bir rol oynamasını, Almanya ile ilişkiler de geçtiğimiz yıllardan daha iyi olmasını diliyorum” diye devam eden Laschet, Rusya-Ukrayna arasındaki ihtilafa yönelik ise şunları söyledi:
“Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini düşünüyorum ancak ekonomik ölçüde devam edeceği görülüyor. NATO'nun bu çatışmanın bir parçası olmamasının iyi olduğunu düşünüyorum çünkü bu kolayca tüm dünya için savaşa dönüşebilir. Ukrayna özellikle uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istiyor ancak bu çok tehlikeli çünkü Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya yol açabilir. Ukrayna’da umarım ateşkes sağlanır. Dün Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder Moskova'daydı, hala orada, daha önce İstanbul'daydı. Rusya’yla kurduğumuz her temas faydalı olacaktır. Ukrayna’dan gelen mültecilerle Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gördüğümüz en büyük mülteci krizi olacak. Bu büyük bir kriz ve önümüzdeki günlerde acilen ateşkese ihtiyacımız var.”
‘Kuzey Akım-2’nin geleceği için Rusya’nın politikasını değiştirmesi ve yeniden konuşmamız gerekiyor’
“Kuzey Akım 2'yi iptal kararı çatışmayı durdurma konusunda yardımcı olmayacak çünkü zaten gaz akışı yoktu. Bu sadece doğalgaz tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmek için bir sembol oldu. Bugün doğalgazımızın yüzde 55'ini Rusya'dan alıyoruz. Bunun çeşitlendirilmesi gerekiyor, sadece Rusya'dan değil, dünyanın diğer ülkelerinden de doğalgaza ihtiyacımız var. Kuzey Akım-2’nin geleceği için Rusya’nın politikasını değiştirmesi ve yeniden konuşmamız gerekiyor.“