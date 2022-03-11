https://tr.sputniknews.com/20220311/aranan-kaynak-ustasi-su-borusundan-tabanca-yapmis-1054645134.html

Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış

Aranan kaynak ustası, su borusundan tabanca yapmış

Mersin'in Tarsus ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kaynak ustası A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın su borusundan tabanca yaptığı ortaya çıktı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T16:09+0300

2022-03-11T16:09+0300

2022-03-11T16:09+0300

türkiye

mersin

tarsus

kaynak

usta

gözaltı

silah

tabanca

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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal, dolandırıcılık, hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma, tehdit, hakaret, askeri ceza kanuna muhalefet' suçlarından aranan şüphelilere yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., M.D., A.R.S., A.A., H.E. ve F.G. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Şüphelilerden, 'tehdit ve hakaret' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan kaynak ustası A.A.'nın evinde yapılan aramada, el yapımı tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Metal su borusunu motosiklet zinciriyle mekanizmaya bağlayan A.A.'nın ateşleme için ise inşaat çivisi ve kalem yayı kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., M.D., A.R.S., A.A. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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mersin, tarsus, kaynak, usta, gözaltı, silah, tabanca