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İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi bugün planlanan uçuşların sorunsuz devam ettiğini bildirdi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T11:56+0300
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türkiye
istanbul havalimanı
uçuş
iptal
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İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.Açıklamada, "Bugün planlan 771 geliş/gidiş uçuşun 211'i gerçekleşmiş, kalan 560 uçuşun da sorunsuz gerçeklemesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
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istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı, uçuş, iptal

İGA: İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

11:56 11.03.2022
© İHAİstanbul Havalimanı pist, kar
İstanbul Havalimanı pist, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© İHA
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İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi bugün planlanan uçuşların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.
İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün planlan 771 geliş/gidiş uçuşun 211'i gerçekleşmiş, kalan 560 uçuşun da sorunsuz gerçeklemesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.
İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.
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