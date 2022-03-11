https://tr.sputniknews.com/20220311/meteorolojiden-firtina-uyarisi-saatte-75-kilometre-hiz-bekleniyor-1054653055.html
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarın saatte 50-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T21:55+0300
2022-03-11T21:55+0300
2022-03-11T21:53+0300
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fırtına
meteoroloji
akdeniz
doğu akdeniz
batı akdeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arasında) rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Doğu Akdeniz için fırtına uyarısıÖte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Açıklamada, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
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fırtına, meteoroloji, akdeniz, doğu akdeniz, batı akdeniz
Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarın saatte 50-75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arasında) rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.