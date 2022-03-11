https://tr.sputniknews.com/20220311/sariyerdeki-iett-otobusleri-kafa-kafaya-carpisti-4-kisi-yaralandi-1054625805.html

Sarıyer’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sarıyer’de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T02:31+0300

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türkiye

kaza

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iett

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Kaza saat 22.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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kaza, sarıyer, iett, kar