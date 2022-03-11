https://tr.sputniknews.com/20220311/unkapani-koprusu-yeniden-trafige-acildi-1054648156.html
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:30+0300
2022-03-11T17:30+0300
2022-03-11T17:41+0300
türkiye
unkapanı
köprü
atatürk köprüsü
atatürk (unkapanı) köprüsü
ulaşım
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Ulaşıma kapatılan Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatılan köprüde İBB ekipleri, çalışma başlatmıştı.
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unkapanı, köprü, atatürk köprüsü, atatürk (unkapanı) köprüsü, ulaşım
Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
17:30 11.03.2022 (güncellendi: 17:41 11.03.2022) Abone ol
Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Ulaşıma kapatılan Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.
Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatılan köprüde İBB ekipleri, çalışma başlatmıştı.