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Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T02:22+0300
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türkiye
bursa
yıldırım
kaza
zincirleme kaza
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Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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bursa, yıldırım, kaza, zincirleme kaza

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

02:22 12.03.2022
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.
Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.
Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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