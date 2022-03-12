https://tr.sputniknews.com/20220312/bursada-zincirleme-kaza-2-yarali-1054657320.html

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T02:22+0300

2022-03-12T02:22+0300

2022-03-12T02:20+0300

türkiye

bursa

yıldırım

kaza

zincirleme kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054657195_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_811f0746725156ae1c09594553cc6ca3.jpg

Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, yıldırım, kaza, zincirleme kaza