https://tr.sputniknews.com/20220312/buzda-kayan-otobuste-faciadan-donuldu-25-yolcu-kazayi-yara-almadan-atlatti-1054658440.html
Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı
Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T03:54+0300
2022-03-12T03:54+0300
2022-03-12T04:04+0300
türkiye
zonguldak
buzlanma
yolcu
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Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı.M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs, kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.
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zonguldak, buzlanma, yolcu
Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı
03:54 12.03.2022 (güncellendi: 04:04 12.03.2022) Abone ol
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı.
M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs, kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.