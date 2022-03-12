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https://tr.sputniknews.com/20220312/buzda-kayan-otobuste-faciadan-donuldu-25-yolcu-kazayi-yara-almadan-atlatti-1054658440.html
Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı
Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T03:54+0300
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türkiye
zonguldak
buzlanma
yolcu
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Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı.M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs, kamyonetle çarpıştı.Kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.
türkiye
zonguldak
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zonguldak, buzlanma, yolcu

Buzda kayan otobüste faciadan dönüldü: 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı

03:54 12.03.2022 (güncellendi: 04:04 12.03.2022)
© EMRE CAN BAYRAM - SERTAÇ ÖZDEMİR-AW566226Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı,
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© EMRE CAN BAYRAM - SERTAÇ ÖZDEMİR-AW566226
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Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak’ta yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak kamyonete çarptı. Otobüste bulunan 25 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Zonguldak-Ereğli yolu Elmacı mevkiinde meydana gelen kazada, Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsü İzmit’ten Zonguldak’a yola çıktı.
M.A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle 500 metre kaydı. Kontrolden çıkan otobüs, kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken yolcu otobüsünde maddi hasar meydan geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yolcular başka otobüsle Zonguldak’a taşındı.
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