https://tr.sputniknews.com/20220312/fatih-erbakan-sadece-kendi-ulkemizi-degil-butun-ortadoguyu-biz-doyuracagiz-1054671774.html

Fatih Erbakan: Sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu biz doyuracağız

Fatih Erbakan: Sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu biz doyuracağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkeyi tam 100 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan ülke haline getirecek, sadece kendi ülkemizi değil... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T23:54+0300

2022-03-12T23:54+0300

2022-03-12T23:57+0300

türkiye

faiz

yeniden refah partisi

fatih erbakan

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa il başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresine katıldı.Adil bir dünya hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Erbakan, "Bizlere makam, mevki ve ihale peşinde koşmak yerine davamıza ve insanlığa hizmet etmeyi nasip eden, bizlere 7 milyar insanın kurtuluşu için bu kutlu yolculuğa çıkmayı nasip eden, yola çıkmış olan bu kutlu kervanın yolcuları olmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz" ifadesini kullandı.İktidara geldiklerinde birçok değişiklik yapacaklarını aktaran Erbakan, faiz ödemeleri ve denk bütçenin önemli konuları olduğunu söyledi.Çiftçi ve köylüyü iktidara geldiklerinde destekleyeceklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

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faiz, yeniden refah partisi, fatih erbakan