Ryabkov: ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantisi teklifleri artık geçerli değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantisi tekliflerinin artık geçerli olmadığını, durumun tamamen değiştiğini... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, "Bahsettiğiniz tekliflerin geçerli olduğunu söyleyemem, her şey tamamen değişti, artık tümüyle farklı bir durum var ve şimdiki mesele, Rusya yönetimi tarafından özel askeri harekat için koyulan hedeflere ulaşılmasının sağlanması. Bu hedefler net şekilde açıklandı ve iyi biliniyor" dedi.'ABD hazırsa, stratejik istikrar konusunda diyaloğu yeniden başlatabiliriz'ABD ile Rusya arasındaki temasların kesilmediğini ve düzenli olarak sürdüğünü kaydeden Ryabkov, "Eğer ABD'liler hazırsa, biz elbette stratejik istikrar konusunda diyaloğu yeniden başlatabiliriz ve bu niyetteyiz. Bu, duraklamış durumda olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START-3) ilgili çalışmalar için de geçerli. Her şey Washington'a bağlı" diye konuştu.'Biden, 3. Dünya Savaşı açıklamasıyla 'sinirlere oynamaya' çalışıyor'ABD Başkanı Joe Biden'ın 3. Dünya Savaşı tehlikesi bulunduğu yönündeki sözlerle 'sinirlere oynamaya' ve ABD'nin gündemini tüm uluslararası topluma dayatmaya çalıştığını söyleyen Ryabkov, Rusya'nın bu politikanın yıkıcı amaçlarının farkında olduğunu belirtti.'ABD ve müttefikleri stratejik hesap hatası yaptı'ABD ve müttefiklerinin Rusya'yla Avrupa'nın güvenliği konusundaki müzakerelerde gündemi değiştirmeye çalıştırdığına dikkat çeken Ryabkov, "Avrupa'nın güvenliğini, son yıllarda Avrupa'da oluşan güvenlik mimarisinin nasıl korunup güçlendirileceğini tartışmak yerine, kelimenin tam anlamıyla bununla ilgisi olmayan sorunları tartışmak zorunda kaldık. Bunun neye yol açtığını görüyoruz. Bu, ABD ve müttefiklerinin yaptığı stratejik hesap hatası" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoylar Rus ordusunun hedefi olabilir'Ukrayna'ya Batı tarafından yapılan silah tedarikinin sadece durumu zorlaştırdığını belirten Ryabkov, "Washington tarafından yönetilen, Ukrayna'ya bir dizi ülkeden silah pompalanması sürecinin sadece tehlikeli bir gidişat olmadığı, aynı zamanda ilgili konvoyları meşru hedefler haline getiren bir eylem olduğu konusunda ABD'yi uyardık" dedi.'Maskelerini çıkaran Batı, Rusya'ya açıkça ekonomik savaş ilan etti'Şu anda Batı'nın maskelerini çıkardığını ve Rusya'ya açıkça ekonomik savaş ilan ettiğini anlatan Ryabkov, "Rusya, çeşitli test dönemlerinden geçti. ABD'lilerden her an her şeyin beklenebileceğini biliyoruz. Şu anda gözlemlediğimiz duruma hazırlık yaptık. Mevcut durum, özel askeri harekatla ilişkili değil. Harekat olmasaydı da ABD yaptırım uygulardı. Her türlü Amerikan yaptırımlarının olumsuz etkisinden kaçınmak için kararlılıkla, enerjik ve odaklanmış şekilde çalışacağız. Bunun için imkanlarımız var. Hem ulusal zeminde hem de uluslararası partnerlerle işbirliği yaparak" vurgusu yaptı.'ABD'nin biyolojik laboratuvarlarıyla ilgili yeni belgeler yayınlayacağız'ABD'nin tüm dünyada 300'den fazla biyolojik laboratuvarının bulunduğunu ve Ukrayna'da ortaya çıkarılanların büyük resmin sadece küçük bir kısmı olduğunu belirten Ryabkov, Rusya'nın yeni belgeler elde ettiğini ve yakında yayınlayacağını söyledi.'Rusya kimseyi ülkeden kovmuyor, tüm bunlar ABD'nin konumunun güçlendirilmesi için yapılıyor'Rusya'nın yabancı iş dünyasını ülkeden kovmadığının altını çizen Ryabkov, şöyle devam etti: "Kimse kimseyi bir yere kovmuyor. Biz hiçbir zaman durumu tırmandırmıyoruz. Ekonomi alanı da dahil gelişmelere sorumlu bir şekilde yaklaşıyoruz. Küresel tedarik zincirleri bozuluyor, herkes dünyada enflasyonun artacağını, uluslararası kuruluşların olası gıda kıtlığından endişe duyduğunu konuşuyor. Buna kimin ihtiyacı var? Tüm bunlar neden yapılıyor? Bu, hakimiyetin merkezi, diktenin merkezi olarak ABD'nin konumunun güçlendirilmesi için yapılıyor."'Meta'ya dava açılacak, ABD elçiliğine nota verdik'Meta'nın aşırılık yanlısı faaliyetleri nedeniyle ABD'li şirkete dava açılacağını bildiren Ryabkov, bununla ilgili olarak dün ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota verdiklerini anlattı.Meta (Facebook), nefret söylemlerine kısmen izin verme kararı almış ve bu söylemlere örnek olarak ‘Rus işgalcilere ölüm’ ifadesini göstermişti.

