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https://tr.sputniknews.com/20220313/alkol-uygulamasina-kendi-alkolmetre-aparatiyla-girdi-1054674540.html
Alkol uygulamasına kendi alkolmetre aparatıyla girdi
Alkol uygulamasına kendi alkolmetre aparatıyla girdi
Edirne'de asayiş uygulamasında durdurulan sürücü, alkol kontrolü sırasında alkolmetre aparatını aracının torpidosundan çıkararak, "Bir kere ehliyetimi... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T03:52+0300
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edirne
polis
alkol
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.
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edirne, polis, alkol

Alkol uygulamasına kendi alkolmetre aparatıyla girdi

03:52 13.03.2022
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
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Edirne'de asayiş uygulamasında durdurulan sürücü, alkol kontrolü sırasında alkolmetre aparatını aracının torpidosundan çıkararak, "Bir kere ehliyetimi kaptırdım o günden beri bunu yanımda taşıyorum" dedi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.
Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.
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