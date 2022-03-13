https://tr.sputniknews.com/20220313/dijital-donusum-ofisi-baskani-koc-yapay-zekanin-kullaniminda-sorumlulugun-netlestirilmesi-gerekiyor-1054675824.html
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zekanın kullanımında sorumluluğun netleştirilmesi gerekiyor
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zekanın kullanımında sorumluluğun netleştirilmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T05:33+0300
2022-03-13T05:33+0300
2022-03-13T05:49+0300
türkiye
ali taha koç
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
metaverse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054675799_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5eeba1a39fd85348801b6446bf703c03.jpg
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Yapay zeka, Metaverse ve diğer her şey" konulu panel düzenlendi.Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Metaverse'ün şimdilik sadece bir isimden ibaret olduğunu ve bu alanda tek bir şirkete bağlı kalınmaması gerektiğini belirtti.Metaverse veya benzerleri için düzenlemelerin ve kuralların nasıl olması gerektiğinin şimdilik en büyük sorun olduğunu vurgulayan Koç, Metaverse’ün dünyada herkesin yeniden eğitim görmesine neden olacağını ifade etti.Bu durumda çoğu insanın işini kaybedebileceği ya da kendini daha fazla geliştirmek durumunda kalacağı uyarısında bulunan Koç, şunları kaydetti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1054675799_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_859d18d32330407b0c9f858d60e05a6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali taha koç, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi, metaverse
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zekanın kullanımında sorumluluğun netleştirilmesi gerekiyor
05:33 13.03.2022 (güncellendi: 05:49 13.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Yapay zeka, Metaverse ve diğer her şey" konulu panel düzenlendi.
Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Metaverse'ün şimdilik sadece bir isimden ibaret olduğunu ve bu alanda tek bir şirkete bağlı kalınmaması gerektiğini belirtti.
Metaverse veya benzerleri için düzenlemelerin ve kuralların nasıl olması gerektiğinin şimdilik en büyük sorun olduğunu vurgulayan Koç, Metaverse’ün dünyada herkesin yeniden eğitim görmesine neden olacağını ifade etti.
Bu durumda çoğu insanın işini kaybedebileceği ya da kendini daha fazla geliştirmek durumunda kalacağı uyarısında bulunan Koç, şunları kaydetti:
"Türkiye için geçen sene 2021-2025 yıllarını kapsayan kendi yapay zeka stratejimizi ortaya koyduk. Bu stratejide daha çok yapay zekanın etik yönüne odaklandık. Çünkü burada sorun çıktığında ne olacak? Örneğin otonom sürüşte kaza olursa kim sorumlu olacak? Sürücü mü yoksa sistemi inşa eden verileri toplayan mühendis mi? Ayrıca bu kaza Türkiye'de olursa ve algoritma ABD'de yazıldıysa hangi kanun uygulanacak? Bu tür sorular sorulmalı ve cevaplar da verilmeli. Bu yüzden yapay zeka veya sistemleri üreten firmalar bunun ne kadar iyi veya kötü çalıştığını teyit etmeli."