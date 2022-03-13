https://tr.sputniknews.com/20220313/dijital-donusum-ofisi-baskani-koc-yapay-zekanin-kullaniminda-sorumlulugun-netlestirilmesi-gerekiyor-1054675824.html

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zekanın kullanımında sorumluluğun netleştirilmesi gerekiyor

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Yapay zekanın kullanımında sorumluluğun netleştirilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, yapay zekanın kullanımında sorumlunun algoritmayı yazan mühendis mi yoksa kullanıcı mı olduğu konusunda... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T05:33+0300

2022-03-13T05:33+0300

2022-03-13T05:49+0300

türkiye

ali taha koç

cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

metaverse

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), "Yapay zeka, Metaverse ve diğer her şey" konulu panel düzenlendi.Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Metaverse'ün şimdilik sadece bir isimden ibaret olduğunu ve bu alanda tek bir şirkete bağlı kalınmaması gerektiğini belirtti.Metaverse veya benzerleri için düzenlemelerin ve kuralların nasıl olması gerektiğinin şimdilik en büyük sorun olduğunu vurgulayan Koç, Metaverse’ün dünyada herkesin yeniden eğitim görmesine neden olacağını ifade etti.Bu durumda çoğu insanın işini kaybedebileceği ya da kendini daha fazla geliştirmek durumunda kalacağı uyarısında bulunan Koç, şunları kaydetti:

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ali taha koç, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi, metaverse