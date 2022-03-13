https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-cift-yonlu-kapatildi-1054679607.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T12:06+0300

2022-03-13T12:06+0300

2022-03-13T12:06+0300

türkiye

istanbul boğazı

kar

yağış

olumsuz hava koşulları

kapanma

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

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istanbul boğazı, kar, yağış, olumsuz hava koşulları, kapanma