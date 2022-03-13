https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-yerlikaya-kentte-turuncu-alarm-kalkti-1054685539.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İStanbul'da turuncu alarmın kalktığını bildirdi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T19:35+0300
2022-03-13T19:35+0300
2022-03-13T19:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
istanbul
hava durumu
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İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-motokurye-karari-1054684532.html
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ali yerlikaya, istanbul, hava durumu
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İStanbul'da turuncu alarmın kalktığını bildirdi.
İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.