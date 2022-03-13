https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-yerlikaya-kentte-turuncu-alarm-kalkti-1054685539.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İStanbul'da turuncu alarmın kalktığını bildirdi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T19:35+0300

2022-03-13T19:35+0300

2022-03-13T19:35+0300

türkiye

ali yerlikaya

istanbul

hava durumu

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İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-motokurye-karari-1054684532.html

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ali yerlikaya, istanbul, hava durumu