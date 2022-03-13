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İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İStanbul'da turuncu alarmın kalktığını bildirdi. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220313/istanbul-valisi-ali-yerlikayadan-motokurye-karari-1054684532.html
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ali yerlikaya, istanbul, hava durumu

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kentte turuncu alarm kalktı

19:35 13.03.2022
© AAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Dinamik Denetim Süreci konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İStanbul'da turuncu alarmın kalktığını bildirdi.
İstanbul Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul’da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli 00.00-09.00 az bulutlu ve açık, 09.00-12.00 parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.
Motor, kurye, motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
TÜRKİYE
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan motokurye kararı
18:15
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