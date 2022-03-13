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https://tr.sputniknews.com/20220313/kongoda-yuk-treni-raydan-cikti-60-olu-1054672668.html
Kongo'da yük treni raydan çıktı: 60 ölü
Kongo'da yük treni raydan çıktı: 60 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
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Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi.Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.
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kongo, lualaba , tren

Kongo'da yük treni raydan çıktı: 60 ölü

00:38 13.03.2022
© İHAKongo'da tren kazası: En az 50 ölü
Kongo'da tren kazası: En az 50 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© İHA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti.
Kongo'da yük treninin raydan çıkması sonucu 60 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Lubudi bölgesinden Lubumbashi yönüne giden yük treni bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.
Kazada 60 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Yaralılar, Lubudi bölgesinde bulunan Cimenkat Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Ülkede yasak olmasına rağmen yük trenleri kaçak yolcu kabul ediyor.
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