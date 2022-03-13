https://tr.sputniknews.com/20220313/mhpli-karakaya-ataturk-sag-olsaydi-tek-bulunacagi-adres-mhp-olurdu-1054685203.html

MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

MHP'li Karakaya: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Eminim ki... 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T19:06+0300

2022-03-13T19:06+0300

2022-03-13T19:06+0300

politika

mhp

mevlüt karakaya

mustafa kemal atatürk

chp

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Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, ilçe toplantılarını ülkenin her köşesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.'Atatürk'ün istismar edilmesine izin vermeyeceğiz'Karakaya, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu, ancak gelinen noktada CHP'nin Atatürk'ün adını istismar ettiğini söyledi. Bugünkü CHP'nin ne Atatürk ile ne de onun ilke ve ülküleriyle uzaktan yakından bir alakasının olmadığını belirten Karakaya, "Eminim ki bugün Atatürk sağ olsaydı ve bir partide bulunma ihtiyacı duysaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu. CHP yönetimi, sürekli olarak 'Atatürk’ün partisiyiz' söylemiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ve onun hatırasına saygı duyan vatandaşlarımızı istismar etmektedir. Atatürk, tüm partilerimizin ortak değeridir. CHP kendisine yönetilen her eleştiriye 'Atatürk’ün partisiyiz' sözleriyle çıkışta bulunması dahi örtülü bir Atatürk karşıtlığı ve onun Türk milleti nezdindeki aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Biz, ülkücü ve milliyetçi hareket olarak Atatürk'ün CHP yönetimi tarafından daha fazla siyasi istismarına izin vermeyeceğiz" dedi.'Metinde HDP'ye mesaj var'Karakaya, 6 siyasi partinin 28 Şubat'ta 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında 48 sayfalık mutabakat metni yayımladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

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mhp, mevlüt karakaya, mustafa kemal atatürk, chp