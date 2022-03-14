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Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4.5 yıl süren ve... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, rize, artvin, havalimanı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, deneme, uçuş, havaalanı, fotoğraf

Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

12:04 14.03.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4.5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.
© DHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Rize&#x27;nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy&#x27;de,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı&#x27;nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı&#x27;nın temeli, 3 Nisan 2017&#x27;de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© DHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

© DHA

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekareve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4.5 yılda tamamlandı.

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekareve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4.5 yılda tamamlandı. - Sputnik Türkiye
2/9
© DHA

Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekareve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4.5 yılda tamamlandı.

© DHA

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye&#x27;nin 783 bin 562kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi. - Sputnik Türkiye
3/9
© DHA

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

© DHA

Ülkenin yüz ölçümü 2.8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

Ülkenin yüz ölçümü 2.8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. - Sputnik Türkiye
4/9
© DHA

Ülkenin yüz ölçümü 2.8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

© DHA

Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü. - Sputnik Türkiye
5/9
© DHA

Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.

© DHA

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. - Sputnik Türkiye
6/9
© DHA

Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.

© DHA

Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.

Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi. - Sputnik Türkiye
7/9
© DHA

Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.

© DHA

Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.

Üstyapı inşaatında yüzde 90&#x27;a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak. - Sputnik Türkiye
8/9
© DHA

Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.

© DHA

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© DHA

Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor.

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