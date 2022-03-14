Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekareve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4.5 yılda tamamlandı.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekareve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4.5 yılda tamamlandı.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
Ülkenin yüz ölçümü 2.8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.
Ülkenin yüz ölçümü 2.8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.
Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.
Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.
Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.
Havalimanı projesinde üstyapı çalışmalarında sona gelindi. Deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı.
Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.
Projede 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265x24 metre 3 taksi yolu, 300x120 metre ve 120x120 metre 2 apron inşa edildi.
Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.
Üstyapı inşaatında yüzde 90'a ulaşılan havalimanında nisan ayında deneme uçuşları başlayacak.
Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor.
Rizeliler de havalimanı projesinin bir an önce tamamlanmasını heyecanla bekliyor.