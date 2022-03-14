https://tr.sputniknews.com/20220314/2-zirhli-tugay-komutanligi-davasinda-9-eski-subaya-15-yila-varan-hapis-cezasi-1054715929.html
2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında 9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezası
2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında 9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezası
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair açılan İstanbul Maltepe 2'inci Zırhı Tugay Komutanlığı davasında karar çıktı. 4 sanığa 15'er yıl, 5 sanığa ise 13'er... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T21:14+0300
2022-03-14T21:14+0300
2022-03-14T21:14+0300
türkiye
15 temmuz darbe girişimi
dava
subay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar hazır bulundu. Savunmalar 7 saat sürdü.Yargıtay, 'yanlış suç vasfı' gerekçesiyle yerel mahkemenin daha önceki kararını bozmuştu.9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezaları verildiİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.Sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yeniden yargılandı.Mahkeme, yeniden yargılama sonucunda 4 eski subaya 15 yıl hapis cezası verdi. 5 sanık hakkında ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.Yerel mahkeme ilk kararında, sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ceza vermişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_130:0:778:486_1920x0_80_0_0_be9f9c0756f0f02d38cdc7d009e8b7fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
15 temmuz darbe girişimi, dava, subay
2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında 9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezası
Abone ol
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dair açılan İstanbul Maltepe 2'inci Zırhı Tugay Komutanlığı davasında karar çıktı. 4 sanığa 15'er yıl, 5 sanığa ise 13'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar hazır bulundu. Savunmalar 7 saat sürdü.
Yargıtay, 'yanlış suç vasfı' gerekçesiyle yerel mahkemenin daha önceki kararını bozmuştu.
9 eski subaya 15 yıla varan hapis cezaları verildi
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uydu.
Sanıklar, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yeniden yargılandı.
Mahkeme, yeniden yargılama sonucunda 4 eski subaya 15 yıl hapis cezası verdi. 5 sanık hakkında ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Yerel mahkeme ilk kararında, sanıklar hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ceza vermişti.