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5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında araç sahibine tahliye
5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında araç sahibine tahliye
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, 71 yaşındaki... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T20:36+0300
2022-03-14T20:36+0300
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Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, araç sahibi İsmail Demir, kaza ile ilgili kusuru bulunmadığını, tahliyesini talep ettiğini belirterek, ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi.Servisin şoförü sanık Adalettin Şen de tahliyesini talep etti. Şen, "Onlar benim de çocuklarım. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah annelerine ve babalarına sabırlar versin" dedi.Sanık avukatları kazanın yaşanmasında en büyük etkenin mıcır nedeniyle şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi olduğunu savundu.
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tahliye, afyon, servis

5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında araç sahibine tahliye

20:36 14.03.2022
© DHA5 öğrencinin öldüğü servis kazasında araç sahibine tahliye
5 öğrencinin öldüğü servis kazasında araç sahibine tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© DHA
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, 71 yaşındaki araç sahibi İsmail Demir tahliye edildi. Çocukların aileleri karara tepki gösterdi.
Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, araç sahibi İsmail Demir, kaza ile ilgili kusuru bulunmadığını, tahliyesini talep ettiğini belirterek, ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi.
Servisin şoförü sanık Adalettin Şen de tahliyesini talep etti. Şen, "Onlar benim de çocuklarım. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah annelerine ve babalarına sabırlar versin" dedi.

Sanık avukatları kazanın yaşanmasında en büyük etkenin mıcır nedeniyle şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi olduğunu savundu.
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