https://tr.sputniknews.com/20220314/5-ogrencinin-hayatini-kaybettigi-servis-kazasinda-arac-sahibine-tahliye-1054715014.html

5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında araç sahibine tahliye

5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasında araç sahibine tahliye

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, 71 yaşındaki... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T20:36+0300

2022-03-14T20:36+0300

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türkiye

tahliye

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servis

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Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmada, araç sahibi İsmail Demir, kaza ile ilgili kusuru bulunmadığını, tahliyesini talep ettiğini belirterek, ayrıntılı savunmasını avukatının yapacağını söyledi.Servisin şoförü sanık Adalettin Şen de tahliyesini talep etti. Şen, "Onlar benim de çocuklarım. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Allah yardımcımız olsun. Allah annelerine ve babalarına sabırlar versin" dedi.Sanık avukatları kazanın yaşanmasında en büyük etkenin mıcır nedeniyle şoförün araç hakimiyetini kaybetmesi olduğunu savundu.

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