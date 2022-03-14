https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-ortak-basin-toplantisinda-konusuyor-1054712643.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile de Sayın Zelenski ile de dostluğumuzu korumak durumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile de Sayın Zelenski ile de dostluğumuzu korumak durumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomatik Forumu'na ilişkin olarak, "Antalya zirvesi önemli bir başarıdır. Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T18:54+0300

2022-03-14T18:54+0300

2022-03-14T19:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ukrayna

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Almanya Cumhurbaşkanı Schozl ile birlikte ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.'Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık'Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptırımlara gelince, Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık. NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık, desteğimizi sürdürdük" değerlendirmesinde bulundu.Görüşmeye ilişkin de bilgi veren Erdoğan, Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Çözüme yönelik diplomatik çabaların yürütülmesi konusunda mutabık kaldık" dedi'NATO ülkelerinin yapmadıklarını Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan alınan askeri silahlarla ilgili olarak, "Gelecek ne gösterir onu konuşmak erken olur. Ama şartlar ne getirir, ne götürür onu görmek lazım. Biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak durumundayız. Yaptırım konusuna gelince biz BM kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa yaptık. NATO ülkelerinin yapmadıklarını Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık, desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımları da aynı şekilde gönderiyoruz" dedi.'Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir' "'Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir" diyen Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:"Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk, ithalatta ikinci büyük ortağıdır. İkili ticaret hacmini 50 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.Kovid salgını sürecinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkye'nin hem Almanya'nın gururu oldular.Almanya ile bölgesel konularda yakın işbirliği içinde çalışmayı önemsiyoruz. Almanya'nın AB içinde lider konumdaki ülkelerden biri olduğu şüphesizdir. Türkiye -AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı desteğinin devam edeceğini umuyorum. İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için ciddi sıçrama tahtasıdır."Almanya Başbakanı Scholz da şunları söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor. Yaşanan büyük acıların haberlerini alıyoruz. Saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. En kısa zamanda ateşkesin gerekliliği konusunda hemfikiriz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Putin'e artık durun diyoruz. En önemli konu silahların susması."

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recep tayyip erdoğan, ukrayna