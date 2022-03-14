https://tr.sputniknews.com/20220314/hatali-cikis-yapan-otomobile-carpan-taksi-yan-yatti-1054704073.html

Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı

Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı

Sarıyer’de yola hatalı çıkış yapan araca ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarken, kaza anı kameraya yansıdı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:09+0300

2022-03-14T15:09+0300

2022-03-14T15:09+0300

türkiye

trafik kazası

kaza

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054704006_0:0:1548:870_1920x0_80_0_0_dcfbbe495deb56ee4911be68f7e066a1.jpg

İstanbul'da, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücü börekçiden börek aldıktan sonra park halinde bulunan aracına bindi. Araca binen sürücü hatalı çıkış taptığı sırada ticari taksi sürücüsü Coşkun Şahin, otomobili fark etmeyerek çarptı. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.'Normal seyir halinde gidiyordum'Takcisi arabanın nasıl ters döndüğünü anlattı ve "Yolcu bıraktım Hacıosman’ın orada normal seyir halinde gidiyordum. Arkadaş da börekçinin oradaydı. Büyük ihtimalle o bakmadan çıktı, benim sağ teker onun tekerine takılınca araba ters döndü. Normal seyir halinde gidiyordum” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik kazası, kaza, taksi