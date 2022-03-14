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Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı
Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı
Sarıyer’de yola hatalı çıkış yapan araca ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarken, kaza anı kameraya yansıdı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:09+0300
2022-03-14T15:09+0300
türkiye
trafik kazası
kaza
taksi
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İstanbul'da, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücü börekçiden börek aldıktan sonra park halinde bulunan aracına bindi. Araca binen sürücü hatalı çıkış taptığı sırada ticari taksi sürücüsü Coşkun Şahin, otomobili fark etmeyerek çarptı. Ticari taksi çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.'Normal seyir halinde gidiyordum'Takcisi arabanın nasıl ters döndüğünü anlattı ve "Yolcu bıraktım Hacıosman’ın orada normal seyir halinde gidiyordum. Arkadaş da börekçinin oradaydı. Büyük ihtimalle o bakmadan çıktı, benim sağ teker onun tekerine takılınca araba ters döndü. Normal seyir halinde gidiyordum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/trafik-kazasi-gecirince-hastaneye-kaldirildi-olay-yerini-terk-ettigi-icin-ceza-kesildi-1053697535.html
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trafik kazası, kaza, taksi

Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı

15:09 14.03.2022
© İHA / HASAN ZAHİD EZİMHatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı
Hatalı çıkış yapan otomobile çarpan taksi yan yattı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© İHA / HASAN ZAHİD EZİM
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Sarıyer’de yola hatalı çıkış yapan araca ticari taksi sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi yan yatarken, kaza anı kameraya yansıdı.
İstanbul'da, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücü börekçiden börek aldıktan sonra park halinde bulunan aracına bindi. Araca binen sürücü hatalı çıkış taptığı sırada ticari taksi sürücüsü Coşkun Şahin, otomobili fark etmeyerek çarptı.
Ticari taksi çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

'Normal seyir halinde gidiyordum'

Takcisi arabanın nasıl ters döndüğünü anlattı ve "Yolcu bıraktım Hacıosman’ın orada normal seyir halinde gidiyordum. Arkadaş da börekçinin oradaydı. Büyük ihtimalle o bakmadan çıktı, benim sağ teker onun tekerine takılınca araba ters döndü. Normal seyir halinde gidiyordum” dedi.
Kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı, kaza yerini terk ettiği için ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Trafik kazası geçirince hastaneye kaldırıldı, olay yerini terk ettiği için ceza kesildi
10 Şubat, 12:29
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