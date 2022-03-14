https://tr.sputniknews.com/20220314/ozcandan-isten-cikarma-kararina-tepki-gosteren-hdpliler-ve-gazeteciler-hakkinda-suc-duyurusu-1054713803.html

Özcan’dan, işten çıkarma kararına tepki gösteren HDP’liler ve gazeteciler hakkında suç duyurusu

Özcan’dan, işten çıkarma kararına tepki gösteren HDP’liler ve gazeteciler hakkında suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için işten çıkarılan temizlik işçisiyle ilgili açıklamalarda bulunan HDP milletvekilleri ve... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T19:34+0300

2022-03-14T19:34+0300

2022-03-14T19:34+0300

politika

tanju özcan

chp

hdp

ömer faruk gergerlioğlu

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün düzenlediği basın toplantısında, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan temizlik işçisi Mahire Yentür'le ilgili açıklamaları nedeniyle HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Ali Kenanoğlu, HDP'li yönetici Cesim Soylu ile gazeteciler Kemal Özkiraz, Veli Saçılık ve Hilal Nesrin hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.Tanju Özcan, gazetecilere okuduğu suç duyurusu metninde, "Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Hatta ilçe seçim kurulu kayıtlarına baktığınızda şunu göreceksiniz, HDP son seçimde yerel seçimde aday da çıkarttı. Şimdi HDP aday çıkarttığı bir şehirde kazanan adaya destek vermiş algısı oluşturmaya çalışması, kötü niyetli bir yaklaşımdır. Benim tüm siyasi hayatım HDP ve türevi alt kimlik milliyetçisi partilerle mücadele etmekle geçmiştir. Ben HDP'nin ırkçı bir parti olduğunu, Türk milletinin asli unsurlarından olarak Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmediğini defalarca belli etmiş siyaset adamıyım" dedi.Belediye personelinin sosyal medyada siyasi paylaşım yapmaması gerektiğini kaydeden Özcan, "HDP Genel merkezinin yönlendirilmesiyle HDP'li siyasetçilerin bana yönelik sistematik saldırıları ve hedef göstermeleri halen yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. Son olarak Bolu Belediyesi'nde çalışan bir kadın personelin iş akdinin sonlandırılacağı kendisine iletilince ilgili çalışan istifa etmiş, bu şekilde belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Personelimizin ilişiğinin kesilme nedeni defalarca ikaz edilmesine rağmen iş yerinde ve sosyal medyada siyasi paylaşımlar yapmasıdır. Belediye personelinin tamamı defalarca sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Belediyenin kamu hizmeti verdiği vurgulanarak, çalışanların hiçbir siyasi partinin lehine ya da aleyhine paylaşım yapmaması konusunda ikaz edilmiştir. Bu uyarının yapılması kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir kurum yöneticisinin hakkıdır ve olması gereken bir yaklaşımdır" dedi.NE OLMUŞTU?Bolu Belediyesi, temizlik işçisi M.Y.'yi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle istifaya zorladı. İş arkadaşları tarafından 'terörist' denilerek dışlandığını belirten M.Y. "Bir fotoğraf paylaşımı beni mahvetti. Ailem, akrabalarım zarar görmesin diye istifa etmek zorunda kaldım" dedi. Söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kamu hizmeti yürüten belediye çalışanları paylaşım yapmasın diye uyarıda bulunmuştuk" ifadelerini kullandı.

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tanju özcan, chp, hdp, ömer faruk gergerlioğlu