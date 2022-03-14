https://tr.sputniknews.com/20220314/saglikcilar-talepleri-icin-3-kez-grevde-buradayiz-hicbir-yere-gitmiyoruz-1054703327.html
Sağlıkçılar talepleri için 3. kez grevde: 'Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
Sağlıkçılar talepleri için 3. kez grevde: 'Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi başlatan sağlık emekçileri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Sağlık... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T14:44+0300
2022-03-14T14:44+0300
2022-03-14T14:44+0300
türkiye
sağlık
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
doktor
hemşire
işçi
14 mart tıp bayramı
diyarbakır
ttb
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Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda 2 günlük iş bırakma eylemi başlatan sağlık emekçileri, Türkiye genelinde greve gitti. Sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü, özlük, ekonomik ve sosyal haklarının düzeltilmesini talebiyle yapılan grev nedeniyle hastaneler boşaldı. Sadece acil bölümlerin çalıştığı hastane önlerinde toplanan sağlık çalışanları, yaptıkları basın açıklamalarıyla taleplerini dile getirdi.Sağlık çalışanlarına destekDiyarbakır’da da iş bırakan sağlık çalışanları, Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çeken sağlıkçılar, ardından basın açıklaması yaparak hem yaşadıkları sorunları hem de taleplerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarının grevine sağlık örgütlerinin yanı sıra sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.‘Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz’Sağlık Platformu adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, "Haklarımız, emeğimiz ve sağlık hakkımız için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak üretimden gelen gücümüzle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, artık en temel insani hakkımız olan yaşam hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına, acil sorunlarımızın çözümü için derhal harekete geçmelerini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını uyarı grevlerimizle defalarca hatırlattık. Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan ‘gidiyorsa gitsinler’ söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık. İşte, sendikal hakları, insan hak ve hürriyetlerini yok sayan bu yönetim anlayışı tam da sorunlarımızın esas nedenidir ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak kutlanamamaktadır” dedi.‘Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun’Turan sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:
https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html
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sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, doktor, hemşire, işçi, 14 mart tıp bayramı, diyarbakır, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), grev
Sağlıkçılar talepleri için 3. kez grevde: 'Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz'
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14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi başlatan sağlık emekçileri, yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Sağlık çalışanları “Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz” dedi.
Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda 2 günlük iş bırakma eylemi başlatan sağlık emekçileri, Türkiye genelinde greve gitti. Sağlık alanında yaşanan sorunların çözümü, özlük, ekonomik ve sosyal haklarının düzeltilmesini talebiyle yapılan grev nedeniyle hastaneler boşaldı. Sadece acil bölümlerin çalıştığı hastane önlerinde toplanan sağlık çalışanları, yaptıkları basın açıklamalarıyla taleplerini dile getirdi.
Sağlık çalışanlarına destek
Diyarbakır’da da iş bırakan sağlık çalışanları, Dağkapı Meydanı’nda toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çeken sağlıkçılar, ardından basın açıklaması yaparak hem yaşadıkları sorunları hem de taleplerini dile getirdi. Sağlık çalışanlarının grevine sağlık örgütlerinin yanı sıra sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.
‘Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz’
Sağlık Platformu adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Elif Turan, "Haklarımız, emeğimiz ve sağlık hakkımız için sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak üretimden gelen gücümüzle buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, artık en temel insani hakkımız olan yaşam hakkımızı dahi koruyamayan sağlık politikacılarına, acil sorunlarımızın çözümü için derhal harekete geçmelerini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını uyarı grevlerimizle defalarca hatırlattık. Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan ‘gidiyorsa gitsinler’ söylemiyle adeta sarsıldık ama şaşırmadık. İşte, sendikal hakları, insan hak ve hürriyetlerini yok sayan bu yönetim anlayışı tam da sorunlarımızın esas nedenidir ve Tıp Bayramı da bu nedenle de bayram olarak kutlanamamaktadır” dedi.
‘Sağlıkta Şiddet Yasası' çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun’
Turan sağlık emekçilerinin taleplerini şöyle sıraladı:
“Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun. Performans, ek ödeme değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün üzerinden tam olarak uygulansın. Taşeron çalışma ortadan kaldırılsın. Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. Ceza yönetmeliği kaldırılsın. Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin. Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilsin. Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin.”