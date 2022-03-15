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'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı
'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı
Her yıl mart ayında Muş Ovası'na gelen ve 'baharın habercisi' olarak adlandırılan leyleklerin yuvaları karla kaplandı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
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фото, muş, leylek, köy, bahar, kar, kar yağışı

'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı

11:29 15.03.2022
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Her yıl mart ayında Muş Ovası'na gelen ve 'baharın habercisi' olarak adlandırılan leyleklerin yuvaları karla kaplandı.
© İHA

Muş Ovası, yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan yüzlerce leyleği ağırlıyor. Bu yıl da 15 gün önce bölgeye gelmeye başlayan leylekler, kentte etkili olan yoğun kara yakalandı.

Muş Ovası, yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan yüzlerce leyleği ağırlıyor. Bu yıl da 15 gün önce bölgeye gelmeye başlayan leylekler, kentte etkili olan yoğun kara yakalandı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Muş Ovası, yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan yüzlerce leyleği ağırlıyor. Bu yıl da 15 gün önce bölgeye gelmeye başlayan leylekler, kentte etkili olan yoğun kara yakalandı.

© İHA

Yuvaları karla kaplanan ve ovadaki kar nedeniyle de yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayan leyleklere, bölge sakinleri yem bırakıyor.

Yuvaları karla kaplanan ve ovadaki kar nedeniyle de yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayan leyleklere, bölge sakinleri yem bırakıyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Yuvaları karla kaplanan ve ovadaki kar nedeniyle de yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayan leyleklere, bölge sakinleri yem bırakıyor.

© İHA

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyü sakinlerinden Medet Güven, gazetecilere, leyleklerin 15 gün önce köylerine geldiğini söyledi.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyü sakinlerinden Medet Güven, gazetecilere, leyleklerin 15 gün önce köylerine geldiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyü sakinlerinden Medet Güven, gazetecilere, leyleklerin 15 gün önce köylerine geldiğini söyledi.

© İHA

Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, "Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz." dedi.

Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, &quot;Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, "Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz." dedi.

© İHA

Köy sakinlerinden Suat Çoban ise köylüler olarak leylekleri çok sevdiklerini ve alıştıklarını belirtti.

Köy sakinlerinden Suat Çoban ise köylüler olarak leylekleri çok sevdiklerini ve alıştıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Köy sakinlerinden Suat Çoban ise köylüler olarak leylekleri çok sevdiklerini ve alıştıklarını belirtti.

© İHA

Leyleklerin uzun yıllardır köylerine geldiğini aktaran Çoban, "10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda yiyecek arıyorlar. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Leyleklerin uzun yıllardır köylerine geldiğini aktaran Çoban, &quot;10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda yiyecek arıyorlar. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Leyleklerin uzun yıllardır köylerine geldiğini aktaran Çoban, "10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda yiyecek arıyorlar. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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