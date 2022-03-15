'Baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı

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Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, "Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz." dedi.