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Bakan Koca'dan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye tebrik
Bakan Koca'dan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye tebrik
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T22:24+0300
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fahrettin koca
koronavirüs
turkovac
tebrik
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac'ı bulan ve 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi sosyal medyadan tebrik etti.Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, turkovac, tebrik

Bakan Koca'dan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye tebrik

22:24 15.03.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac'ı bulan ve 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi sosyal medyadan tebrik etti.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz."
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