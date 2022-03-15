Bakan Koca'dan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye tebrik

"Kovid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz."