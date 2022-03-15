Bakan Koca'dan Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye tebrik
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
© İHA / UĞUR ESER
Sağlık Bakanı Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac'ı bulan ve 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi sosyal medyadan tebrik etti.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz."
Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var! Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac’ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülüne layık görüldü. Tebrik ederiz. pic.twitter.com/4yrWQ0m6ZS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2022