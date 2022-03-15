https://tr.sputniknews.com/20220315/doktora-yumruk-atip-bicak-ceken-saldirgan-gozaltina-alindi-1054737109.html

Doktora yumruk atıp, bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı

Doktora yumruk atıp, bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı

İzmir'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 1 aylık bebeğine bakılmadığı iddiasıyla asistan doktor... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T15:25+0300

2022-03-15T15:25+0300

2022-03-15T15:25+0300

türkiye

doktor

hastane

sağlık bakanlığı

saldırı

izmir

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İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne eşi ve 1 aylık bebeği ile giden G.D., hastaneye acil servisten girdi.Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.'Bebeğime neden bakmıyorsun?'Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan’ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, "Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?" diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/tutukludan-doktora-saldiri-sendika-hekimlerin-can-guvenligi-saglanana-kadar-gorevden-cekildi-1054210042.html

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doktor, hastane, sağlık bakanlığı, saldırı, izmir