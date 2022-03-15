https://tr.sputniknews.com/20220315/doktora-yumruk-atip-bicak-ceken-saldirgan-gozaltina-alindi-1054737109.html
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı
İzmir'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 1 aylık bebeğine bakılmadığı iddiasıyla asistan doktor... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:25+0300
2022-03-15T15:25+0300
2022-03-15T15:25+0300
türkiye
doktor
hastane
sağlık bakanlığı
saldırı
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054736764_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_7bd7c6e7b6ce42da648613f74200efb7.jpg
İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne eşi ve 1 aylık bebeği ile giden G.D., hastaneye acil servisten girdi.Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.'Bebeğime neden bakmıyorsun?'Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan’ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, "Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?" diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/tutukludan-doktora-saldiri-sendika-hekimlerin-can-guvenligi-saglanana-kadar-gorevden-cekildi-1054210042.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1054736764_182:0:729:410_1920x0_80_0_0_fc00c508c33d1bfc2fc8ee79cabfca79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doktor, hastane, sağlık bakanlığı, saldırı, izmir
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken saldırgan gözaltına alındı
Abone ol
İzmir'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde 1 aylık bebeğine bakılmadığı iddiasıyla asistan doktor Emre Aslan'a yumruk atan kişi gözaltına alındı.
İzmir Konak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne eşi ve 1 aylık bebeği ile giden G.D., hastaneye acil servisten girdi.
Doktorlar, bebeği, hastanenin beyin ve sinir cerrahisi servisine sevk etti. Tetkik sonuçlarını inceleyen beyin ve sinir cerrahisi servisinde görevli asistan doktor Emre Arslan, bebek için 6 saatlik klinik gözlem önerdiğini belirterek, G.D.'ye acil serviste beklemelerini söyledi.
'Bebeğime neden bakmıyorsun?'
Gözlem altında tutulan bebeği ile acil serviste bekleyen G.D., bir süre sonra doktor Emre Arslan'ın odasının bulunduğu kata çıktı. G.D., bebeğini kontrol için servise gelmediği gerekçesiyle Arslan’ın odasının kapısını yumrukladı. G.D. kapıyı açan Arslan'a, "Bebeğime sen mi bakacaksın, neden bakmıyorsun?" diye sordu. Dr. Arslan'ın, "Evet ben bakıyorum, filmlerini gördüm. İşlemlerini yapıyorum" diye cevap verdi. G.D., iddiaya göre küfrederek bağırdı. Odasının kapısını kapatıp içeriye giren Arslan, G.D.'nin kapıyı yumruklamaya ve küfretmeye devam etmesi üzerine tekrar çıktı. G.D., doktor Arslan'a önce yumruk attı, ardından da bıçak çekti. Şüpheli, servisteki diğer sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesiyle bebeğini ve eşini de alıp hastaneden ayrıldı. Arslan, G.D.'den şikayetçi oldu.
Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.D.'nin evine baskın yaptı. Ekipleri görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., kısa süreli takiple yakalandı. Gözaltına alınan G.D.'nin geçmiş dönemde çeşitli suçlardan kaydı olduğu bildirildi.